В Чите разыграют «Золото Забайкалья» по танцам

В столице края пройдёт международный турнир по танцевальному спорту
В Чите 25 и 26 февраля состоится международный турнир по танцевальному спорту «Золото Забайкалья», посвящённый 25-летию региональной федерации этого вида спорта. На сцене встретятся лучшие танцевальные клубы из Монголии и Бурятии, Иркутской и Новосибирской областей, а также Забайкальского края.
- Полюбоваться зажигательной латиной или покружиться в медленном вальсе с грациозными спортсменами можно всем желающим. Начало соревнований 10:00. В концертной программе 26 февраля будут освещены вехи истории Забайкальского танцевального спорта, а также представлены творческие номера забайкальских клубов и гостей турнира, - рассказали организаторы.
Во время турнира состоятся и официальные первенства по всем возрастным категориям. Оценивать выступления спортсменов будут эксперты из Москвы, Московской области, Новосибирска, Иркутска, Челябинска, Улан-Удэ, Нижнего Новгорода, Хабаровска и Монголии.
Ознакомиться с полной информацией турнира можно на сайте федерации, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Возрастное ограничение: 6+.
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