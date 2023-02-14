В рамках проекта в Улан-Удэ пройдёт встреча с писателем и журналистом
В Бурятии свою работу продолжает клуб путешественников. Напомним, что одними из целей клуба являются встречи с интересными людьми, известными путешественниками и туристами, ветеранами туризма, организаторами активного туризма, любителями активного образа жизни.
16 февраля в рамках проекта состоится встреча с Владимиром Жаровым – известным журналистом, писателем, исследователем, опытным путешественником, побывавшем во многих уголках страны. Желающих прийти ждут рассказы и сюжеты о путешествиях, о природе Бурятии и о многом другом.
Местом встречи станет ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ (здание ДОСААФ, вход слева). Об этом сообщает федерация спортивного туризма РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии работает клуб путешественников
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Очередную пьесу прочтут в молодёжном художественном театре
Жителям Забайкалья покажут традиции Белого месяца
Перед слушателями выступит Максим Санкиров
В рамках проекта в Улан-Удэ пройдёт встреча с писателем и журналистом
Девушка представит учреждение в следующем этапе конкурса
Победителей ждут ценные призы
К богослужению готовятся приходские коллективы
В столице края пройдёт международный турнир по танцевальному спорту
Также состоится первенство республики
Счастливым родителям были выданы первые документы детей
В республике проходят отборочные соревнования по хоккею с мячом
Строительство спортобъекта обойдётся в 200 миллионов рублей
В 2023 году на участках БАМа и Транссиба ВСЖД модернизируют 41 объект инфраструктуры
Дважды победительницей турнира была объявлена Дарья Шелопугина
При центре уже проходят занятия и встречи