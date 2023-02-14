14 февраля

13 февраля

Популярное

В Бурятии работает клуб путешественников

В Бурятии работает клуб путешественников
Общество,  Фото:pixabay.com
В рамках проекта в Улан-Удэ пройдёт встреча с писателем и журналистом

В Бурятии свою работу продолжает клуб путешественников. Напомним, что одними из целей клуба являются встречи с интересными людьми, известными путешественниками и туристами, ветеранами туризма, организаторами активного туризма, любителями активного образа жизни.

16 февраля в рамках проекта состоится встреча с Владимиром Жаровым – известным журналистом, писателем, исследователем, опытным путешественником, побывавшем во многих уголках страны. Желающих прийти ждут рассказы и сюжеты о путешествиях, о природе Бурятии и о многом другом.

Местом встречи станет ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ (здание ДОСААФ, вход слева). Об этом сообщает федерация спортивного туризма РБ.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия встреча клуб путешественники туризм Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ продолжится проект «Читки современной драматургии»
В Улан-Удэ продолжится проект «Читки современной драматургии»
Общество, 14.02.2023
Очередную пьесу прочтут в молодёжном художественном театре
Театр из Бурятии едет с праздничными концертами в Читу
Театр из Бурятии едет с праздничными концертами в Читу
Общество, 14.02.2023
Жителям Забайкалья покажут традиции Белого месяца
В Улан-Удэ состоится камерный концерт в музее
В Улан-Удэ состоится камерный концерт в музее
Общество, 14.02.2023
Перед слушателями выступит Максим Санкиров
В Бурятии работает клуб путешественников
В Бурятии работает клуб путешественников
Общество, 14.02.2023
В рамках проекта в Улан-Удэ пройдёт встреча с писателем и журналистом
В улан-удэнской колонии определили победительницу конкурса красоты
В улан-удэнской колонии определили победительницу конкурса красоты
Общество, 14.02.2023
Девушка представит учреждение в следующем этапе конкурса
В Улан-Удэ проведут детско-юношескую божественную литургию
В Улан-Удэ проведут детско-юношескую божественную литургию
Общество, 14.02.2023
К богослужению готовятся приходские коллективы
В Чите разыграют «Золото Забайкалья» по танцам
В Чите разыграют «Золото Забайкалья» по танцам
Общество, 14.02.2023
В столице края пройдёт международный турнир по танцевальному спорту
В Бурятии пройдёт чемпионат по стоклеточным шашкам
В Бурятии пройдёт чемпионат по стоклеточным шашкам
Общество, 14.02.2023
Также состоится первенство республики
В районе Бурятии зарегистрировали первых новорождённых года
В районе Бурятии зарегистрировали первых новорождённых года
Общество, 14.02.2023
Счастливым родителям были выданы первые документы детей
В Бурятии определилась часть финалистов зимних сельских игр
В Бурятии определилась часть финалистов зимних сельских игр
Общество, 14.02.2023
В республике проходят отборочные соревнования по хоккею с мячом
В сотых кварталах Улан-Удэ появится волейбольный центр
В сотых кварталах Улан-Удэ появится волейбольный центр
Общество, 14.02.2023
Строительство спортобъекта обойдётся в 200 миллионов рублей
В Бурятии реконструируют станцию Северобайкальск
В Бурятии реконструируют станцию Северобайкальск
Общество, 14.02.2023
В 2023 году на участках БАМа и Транссиба ВСЖД модернизируют 41 объект инфраструктуры
Кикбоксёры Бурятии выиграли 8 медалей «Силы Сибири»
Кикбоксёры Бурятии выиграли 8 медалей «Силы Сибири»
Общество, 14.02.2023
Дважды победительницей турнира была объявлена Дарья Шелопугина
В городе Бурятии откроется центр общения старшего поколения
В городе Бурятии откроется центр общения старшего поколения
Общество, 14.02.2023
При центре уже проходят занятия  и встречи

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^