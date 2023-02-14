В Бурятии работает клуб путешественников

В рамках проекта в Улан-Удэ пройдёт встреча с писателем и журналистом



В Бурятии свою работу продолжает клуб путешественников. Напомним, что одними из целей клуба являются встречи с интересными людьми, известными путешественниками и туристами, ветеранами туризма, организаторами активного туризма, любителями активного образа жизни.



16 февраля в рамках проекта состоится встреча с Владимиром Жаровым – известным журналистом, писателем, исследователем, опытным путешественником, побывавшем во многих уголках страны. Желающих прийти ждут рассказы и сюжеты о путешествиях, о природе Бурятии и о многом другом.



Местом встречи станет ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ (здание ДОСААФ, вход слева). Об этом сообщает федерация спортивного туризма РБ.



Возрастное ограничение: 6+.

