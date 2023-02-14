В Бурятии с разведчиками провели занятие по маскировке

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Они в том числе использовали подручные материалы



На полигоне танкового соединения в Бурятии с военнослужащими разведывательных подразделений провели специальные занятия по маскировке.



- В рамках занятия разведчики выбирали безопасный маршрут для следования к позициям условного противника, отработали порядок выдвижения в соответствии с особенностями местности, бесшумно занимали выгодные позиции и вели наблюдение, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Отмечается, что для маскировки разведчики использовали штатные средства, а также подручные материалы.



