Они в том числе использовали подручные материалы
На полигоне танкового соединения в Бурятии с военнослужащими разведывательных подразделений провели специальные занятия по маскировке.
- В рамках занятия разведчики выбирали безопасный маршрут для следования к позициям условного противника, отработали порядок выдвижения в соответствии с особенностями местности, бесшумно занимали выгодные позиции и вели наблюдение, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Отмечается, что для маскировки разведчики использовали штатные средства, а также подручные материалы.
В Бурятии с разведчиками провели занятие по маскировке
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