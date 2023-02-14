Жителей Бурятии пообещали защитить от «большой воды»

В правительстве заявили, что работа в этом направлении продолжится







На его обновление На его обновление выделили 275 миллионов рублей. Большую часть средств (94%) направили из федерального, остальное – из республиканского бюджета.



Протяжённость новой дамбы составит три с половиной километра. Её укрепляют монолитными железобетонными плитами и ограждениями. Завершиться работы Протяжённость новой дамбы составит три с половиной километра. Её укрепляют монолитными железобетонными плитами и ограждениями. Завершиться работы должны в этом году.



Во время недавнего прямого эфира заместителей правительства РБ с населением жители республики поинтересовались, как ещё власти планируют защитить регион от наводнения. На этот вопрос ответил зампред Иван Альхеев. Он заявил: в 2023 году работа в этом направлении продолжится.



- В 2022-м мы начали строительство защитных дамб в центральной части города и в районе очистных сооружений. Подали заявку на строительство 3, 4 и 5 этапов защиты Улан-Удэ от негативного воздействия вод Уды и Селенги, – подчеркнул он. – Порядок с 2024 года поменяли. Приоритетным сделали пятый этап – защиту Левого берега.





Превентивные мероприятия провели ранее в четырёх муниципальных образованиях. Существующие дамбы общей протяжённостью две тысячи метров реконструировали. Кроме того, отсыпали низменные участки длиной в полтора километра. В столице Бурятии расчистили русло Уды и углубили дно. «Это тоже защищает от большой воды», – пояснил Альхеев.











Прошлой весной в столице Бурятии стартовала реконструкция дамбы – на участке от Удинского моста до торгово-развлекательного центра «Пионер» Сооружение, построенное ещё в 60-70-е годы, за полвека износилось, а плиты местами разрушились.