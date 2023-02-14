Победителей ждут ценные призы
Жителей Бурятии приглашают принять участие в республиканском конкурсе комиксов по финансовой грамотности «Приключение Феечки-копеечки и других героев в мире финансов». В работах должны использоваться персонажи регионального центра финансовой грамотности (РЦФГ): Феечка-копеечка, Гном-эконом и Транжира-задира.
Темы комиксов: «Личный/семейный бюджет»; «Налогообложение граждан»; «Страхование»; «Кредитование»; «Пенсионное обеспечение»; «Финансовое мошенничество».
Работы принимаются до 15 марта в РЦФГ ГАУ ДПО РБ «БРИОП» по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Советская, 30, каб. 20. Результаты конкурса станут известны 20 марта.
Комикс лучшего автора будет опубликован в методическом пособии. Также авторов самых ярких и полезных комиксов ждут ценные призы. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Возрастное ограничение: 16+.
В Бурятии объявлен конкурс комиксов по финансовой грамотности
Общество, Фото:
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