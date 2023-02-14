В Бурятии объявлен конкурс комиксов по финансовой грамотности

Общество, Фото: РЦФГ РБ

Победителей ждут ценные призы



Жителей Бурятии приглашают принять участие в республиканском конкурсе комиксов по финансовой грамотности «Приключение Феечки-копеечки и других героев в мире финансов». В работах должны использоваться персонажи регионального центра финансовой грамотности (РЦФГ): Феечка-копеечка, Гном-эконом и Транжира-задира.



Темы комиксов: «Личный/семейный бюджет»; «Налогообложение граждан»; «Страхование»; «Кредитование»; «Пенсионное обеспечение»; «Финансовое мошенничество».



Работы принимаются до 15 марта в РЦФГ ГАУ ДПО РБ «БРИОП» по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Советская, 30, каб. 20. Результаты конкурса станут известны 20 марта.



Комикс лучшего автора будет опубликован в методическом пособии. Также авторов самых ярких и полезных комиксов ждут ценные призы. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



Возрастное ограничение: 16+.

