В городе Бурятии откроется центр общения старшего поколения

При центре уже проходят занятия и встречи
Объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования, а также последующий переход на обслуживание клиентов в одном помещении позволило оптимизировать инфраструктуру обоих фондов. Часть высвободившихся помещений в регионах было решено передавать на безвозмездной основе под создание центров общения старшего поколения.
В Дальневосточном федеральном округе одним из первых в новом году начал работать центр для общения людей серебряного возраста в городе Гусиноозёрск. В отличие от других регионов, в которых центры открываются в помещениях клиентских служб отделений Социального фонда, в Гусиноозёрске для ветеранов выделено отдельное помещение.
Торжественное открытие планируется провести после окончания ремонта. Однако в ожидании новоселья пенсионеры района время зря не теряют. С января при центре активисты занимаются физкультурой и дыхательной гимнастикой, скандинавской ходьбой, встречаются на психологических тренингах, знакомятся друг с другом за чашкой чая и строят планы на будущее центра.
После ремонта центр оснастят мебелью, ноутбуками с выходом в интернет, телевизором, мини-библиотекой, настольными играми и свежей прессой. Центр общения старшего поколения в Гусиноозёрске со временем должен объединить вокруг себя организации здравоохранения и культуры, советы ветеранов, другие общественные организации, работающие со старшим поколением.
Уже достигнута договорённость, что под эгидой центра работники медицинских учреждений района будут выступать с полезными лекциями, проводить диагностику, в домах культуры будут организовываться творческие вечера и выставки, а образовательные учреждения района подключатся к проекту по обучению пенсионеров азам компьютерной грамотности, в том числе работе с гаджетами. В частности, пенсионеров будут обучать основам компьютерной грамотности на базе центра цифрового образования детей «IT-Cube. Гусиноозёрск». Об этом сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.
В городе Бурятии откроется центр общения старшего поколения
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Дважды победительницей турнира была объявлена Дарья Шелопугина
При центре уже проходят занятия и встречи
Его устроят на главной сцене страны следующей весной
В России собираются упростить процедуру обращений в вышестоящее бюро МСЭ
Цырен-Дыжит Самбуевой исполнилось 95 лет
Их увезли на специализированные предприятия для утилизации
Спортсмены республики завоевали 39 медалей домашних соревнований
После неё женщина за год потеряла 43 килограмма
Новомодную «фишку» осваивает известный бурятский художник Амгалан Ринчинэ
В правительстве заявили, что работа в этом направлении продолжится
Они сделали к 14 февраля открытки с изображением животных
Работы обещают завершить к концу 2024 года
В 2023-ем жители республики получат под них ещё 300 участков
Они начали выходить из искусственной резервации
Победителями турнира стали 8 представителей республики