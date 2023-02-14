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В городе Бурятии откроется центр общения старшего поколения

В городе Бурятии откроется центр общения старшего поколения
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Селенгинского района
При центре уже проходят занятия и встречи

Объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования, а также последующий переход на обслуживание клиентов в одном помещении позволило оптимизировать инфраструктуру обоих фондов. Часть высвободившихся помещений в регионах было решено передавать на безвозмездной основе под создание центров общения старшего поколения.

В Дальневосточном федеральном округе одним из первых в новом году начал работать центр для общения людей серебряного возраста в городе Гусиноозёрск. В отличие от других регионов, в которых центры открываются в помещениях клиентских служб отделений Социального фонда, в Гусиноозёрске для ветеранов выделено отдельное помещение.

Торжественное открытие планируется провести после окончания ремонта. Однако в ожидании новоселья пенсионеры района время зря не теряют. С января при центре активисты занимаются физкультурой и дыхательной гимнастикой, скандинавской ходьбой, встречаются на психологических тренингах, знакомятся друг с другом за чашкой чая и строят планы на будущее центра.

После ремонта центр оснастят мебелью, ноутбуками с выходом в интернет, телевизором, мини-библиотекой, настольными играми и свежей прессой. Центр общения старшего поколения в Гусиноозёрске со временем должен объединить вокруг себя организации здравоохранения и культуры, советы ветеранов, другие общественные организации, работающие со старшим поколением.

Уже достигнута договорённость, что под эгидой центра работники медицинских учреждений района будут выступать с полезными лекциями, проводить диагностику, в домах культуры будут организовываться творческие вечера и выставки, а образовательные учреждения района подключатся к проекту по обучению пенсионеров азам компьютерной грамотности, в том числе работе с гаджетами. В частности, пенсионеров будут обучать основам компьютерной грамотности на базе центра цифрового образования детей «IT-Cube. Гусиноозёрск». Об этом сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.
Селенгинский район Гусиноозерск Бурятия центр общения пенсионеры пожилые

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