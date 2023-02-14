Операцию провели в Москве
В национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова в Москве пересадили донорское сердце пациенту из Иркутска. К московским врачам он попал после успешно проведённой иркутскими врачами процедуры ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация: процедура поддержки жизни – прим. ред.)
- Совсем немного времени прошло с первой трансплантации сердца в Иркутской области, а наши врачи впервые применили высокотехнологичную процедуру ЭКМО в качестве «моста» к трансплантации сердца. Благодаря технологии ЭКМО, объединившей в себе искусственное сердце и искусственное лёгкое, наш пациент – отец четверых детей, дождался трансплантации сердца, - сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.
Процедуру вено-артериальной экстракорпоральной мембранной оксигенации мужчине успешно провели в Иркутской областной клинической больнице в январе. После стабилизации состояния пациента его спецбортом доставили в Москву.
Сейчас пациент самостоятельно дышит и уже переведён из реанимации в общее отделение.
- Весь период лечения пациента в Иркутске врачи областной больницы находились на связи со специалистами НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова. И проведённая накануне трансплантация сердца показала правильность действий иркутских врачей, а также преемственность в оказании медицинской помощи. Успешное применение так называемого аппарата «сердце-лёгкое» положило начало новому этапу взаимодействия с научным центром трансплантологии, - отметил главный врач Иркутской областной клинической больницы Пётр Дудин.
Отцу четверых детей из Иркутска пересадили сердце
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