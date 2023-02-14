В парках Улан-Удэ ликвидируют горки









В Улан-Удэ в связи с потеплением с 14 февраля начался демонтаж горок в парках.Уже убраны горки в парке «Юбилейный». На очереди парки «Молодёжный», «Кристальный», парки им. С.Н. Орешкова и им. Д.Ж. Жанаева.