В парках Улан-Удэ ликвидируют горки

Работы начались с «Юбилейного»
В Улан-Удэ в связи с потеплением с 14 февраля начался демонтаж горок в парках.
Уже убраны горки в парке «Юбилейный». На очереди парки «Молодёжный», «Кристальный», парки им. С.Н. Орешкова и им. Д.Ж. Жанаева.
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Работы начались с «Юбилейного»
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