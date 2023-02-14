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Тункинцы в Бурятии обретают права на свои земли

Тункинцы в Бурятии обретают права на свои земли
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они начали выходить из искусственной резервации

В Тункинском районе Бурятии, территория которого полностью совпадает с границами национального парка, наконец-то сдвинулся с мёртвой точки наболевший «земельный» вопрос. Благодаря изменениям в федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях (ООПТ)» от 30 декабря 2020 года (ФЗ № 505) у жителей населённых пунктов, расположенных в резервате, появилось право на приватизацию и оборот участков.

- В муниципальном образовании разработаны генеральные планы и правила землепользования и застройки, – рассказал во время прямого эфира с населением 13 февраля зампред правительства Бурятии Иван Альхеев. – В Тункинском национальном парке провели зонирование территории и разработали новое положение о нём. Местные жители получили право на регистрацию участков для строительства жилья, а предприниматели могут развивать бизнес, оформлять земли и строить объекты

Раньше использование участков и строительство на них домов регулировалось нормами положения об ООПТ. Это и накладывало множество ограничений. Теперь же это определяется вышеупомянутыми правилами землепользования и застройки. Кроме того, теперь нет необходимости проводить экологическую экспертизу при строительстве в районе соцучреждений.
 
Из-за запретов, которые накладывало федеральное законодательство, тункинцы фактически лишились права собственности на землю. Они не раз обращались к руководству республики с просьбой снять ограничения.  Власти, в свою очередь, пытались отстоять права людей на федеральном уровне. Заложниками ситуации оказались более 22 тысяч человек из 35 населённых пунктов. Из-за отказа в регистрации права на землю в районе не могли строить новые дошкольные учреждения. Такие же проблемы возникали при оформлении участков под объекты здравоохранения.
земля тункинский национальный парк

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