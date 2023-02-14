Тункинцы в Бурятии обретают права на свои земли

Они начали выходить из искусственной резервации







- В муниципальном образовании разработаны генеральные планы и правила землепользования и застройки, – рассказал во время прямого эфира с населением 13 февраля зампред правительства Бурятии Иван Альхеев. – В Тункинском национальном парке провели зонирование территории и разработали новое положение о нём. Местные жители получили право на регистрацию участков для строительства жилья, а предприниматели могут развивать бизнес, оформлять земли и строить объекты



Раньше использование участков и строительство на них домов регулировалось нормами положения об ООПТ. Это и накладывало множество ограничений. Теперь же это определяется вышеупомянутыми правилами землепользования и застройки. Кроме того, теперь нет необходимости проводить экологическую экспертизу при строительстве в районе соцучреждений.



Из-за запретов, которые накладывало федеральное законодательство, тункинцы фактически лишились права собственности на землю. Они не раз обращались к руководству республики с просьбой снять ограничения. Власти, в свою очередь, Из-за запретов, которые накладывало федеральное законодательство, тункинцы фактически лишились права собственности на землю. Они не раз обращались к руководству республики с просьбой снять ограничения. Власти, в свою очередь, пытались отстоять права людей на федеральном уровне. Заложниками ситуации оказались более 22 тысяч человек из 35 населённых пунктов. Из-за отказа в регистрации права на землю в районе не могли строить новые дошкольные учреждения. Такие же проблемы возникали при оформлении участков под объекты здравоохранения.