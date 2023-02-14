Счастливым родителям были выданы первые документы детей
В первый день 2023 года на два жителя в Тарбагатайском районе Бурятии стало больше. С разницей в два часа здесь появились на свет два малыши – оба мальчики.
Первым новорождённым в районе был Илья. Он родился в семье Алексея Викторовича и Алёны Владимировны из села Вознесеновка.
Вторым родился Тимур. Он появился в многодетной семье Романа и Ирины из села Куйтун. Тимур стал шестым ребёнком в семье. 13 февраля в Тарбагатайском секторе ЗАГС счастливым родителям были выданы первые документы новорождённого. Об этом сообщает пресс-служба управления записи актов гражданского состояния РБ.
В районе Бурятии зарегистрировали первых новорождённых года
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Победителей ждут ценные призы
К богослужению готовятся приходские коллективы
В столице края пройдёт международный турнир по танцевальному спорту
Также состоится первенство республики
Счастливым родителям были выданы первые документы детей
В республике проходят отборочные соревнования по хоккею с мячом
Строительство спортобъекта обойдётся в 200 миллионов рублей
В 2023 году на участках БАМа и Транссиба ВСЖД модернизируют 41 объект инфраструктуры
Дважды победительницей турнира была объявлена Дарья Шелопугина
При центре уже проходят занятия и встречи
Его устроят на главной сцене страны следующей весной
В России собираются упростить процедуру обращений в вышестоящее бюро МСЭ
Цырен-Дыжит Самбуевой исполнилось 95 лет
Их увезли на специализированные предприятия для утилизации
Спортсмены республики завоевали 39 медалей домашних соревнований