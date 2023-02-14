В районе Бурятии зарегистрировали первых новорождённых года

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Счастливым родителям были выданы первые документы детей



В первый день 2023 года на два жителя в Тарбагатайском районе Бурятии стало больше. С разницей в два часа здесь появились на свет два малыши – оба мальчики.



Первым новорождённым в районе был Илья. Он родился в семье Алексея Викторовича и Алёны Владимировны из села Вознесеновка.



Вторым родился Тимур. Он появился в многодетной семье Романа и Ирины из села Куйтун. Тимур стал шестым ребёнком в семье. 13 февраля в Тарбагатайском секторе ЗАГС счастливым родителям были выданы первые документы новорождённого. Об этом сообщает пресс-служба управления записи актов гражданского состояния РБ.

