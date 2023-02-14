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В районе Бурятии зарегистрировали первых новорождённых года

В районе Бурятии зарегистрировали первых новорождённых года
Общество,  Фото:пресс-служба управления ЗАГС РБ
Счастливым родителям были выданы первые документы детей

В первый день 2023 года на два жителя в Тарбагатайском районе Бурятии стало больше. С разницей в два часа здесь появились на свет два малыши – оба мальчики.

Первым новорождённым в районе был Илья. Он родился в семье Алексея Викторовича и Алёны Владимировны из села Вознесеновка.

Вторым родился Тимур. Он появился в многодетной семье Романа и Ирины из села Куйтун. Тимур стал шестым ребёнком в семье. 13 февраля в Тарбагатайском секторе ЗАГС счастливым родителям были выданы первые документы новорождённого. Об этом сообщает пресс-служба управления записи актов гражданского состояния РБ.
ЗАГС Тарбагатайский район Бурятия новорожденные регистрация дети

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