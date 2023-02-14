Жителям Забайкалья покажут традиции Белого месяца
Театр «Байкал» из Бурятии едет с гастролями в Читу. 6 марта в Забайкальском краевом драмтеатре состоятся концерты «Сагаалганай уулзалга» (6+), сообщает пресс-служба театра.
С 2016 года театр «Байкал» поздравляет забайкальских зрителей праздничными концертами в честь Белого месяца. Традиционно программа «Сагаалганай уулзалга» показывает разностороннее видение традиций Белого месяца.
- Главная идея праздничной программы – это преемственность поколений, когда бесценный опыт и вековые традиции переходят от старших к младшим. Гости, пришедшие на концерт в национальных костюмах, непременно украсят праздник, - отметила министр культуры РБ Соелма Дагаева.
Возрастное ограничение: 6+.
Театр из Бурятии едет с праздничными концертами в Читу
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