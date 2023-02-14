Театр из Бурятии едет с праздничными концертами в Читу

Жителям Забайкалья покажут традиции Белого месяца



Театр «Байкал» из Бурятии едет с гастролями в Читу. 6 марта в Забайкальском краевом драмтеатре состоятся концерты «Сагаалганай уулзалга» (6+), сообщает пресс-служба театра.



С 2016 года театр «Байкал» поздравляет забайкальских зрителей праздничными концертами в честь Белого месяца. Традиционно программа «Сагаалганай уулзалга» показывает разностороннее видение традиций Белого месяца.



- Главная идея праздничной программы – это преемственность поколений, когда бесценный опыт и вековые традиции переходят от старших к младшим. Гости, пришедшие на концерт в национальных костюмах, непременно украсят праздник, - отметила министр культуры РБ Соелма Дагаева.



Возрастное ограничение: 6+.

