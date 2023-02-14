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В Улан-Удэ выберут лучших учителей дистанционного обучения

В Улан-Удэ выберут лучших учителей дистанционного обучения
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Стартовал конкурс «Мастер дистанта»

Конкурс «Мастер дистанта» стартовал в Улан-Удэ. Лучшие из лучших покажут свои практики и поделятся с коллегами, сообщает комитет по образованию.

Ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, вынудили переводить школы на дистанционное обучение. Опыт прошедших трёх лет показал, что такое обучение необходимо, но надо нарабатывать практику.

- Дистанционное обучение сегодня - это новая реальность, при которой не должен пострадать учебный процесс. Наша цель в том, чтобы учителя могли транслировать успешный опыт использования дистанционных технологий, делились им с коллегами. По итогам конкурса будет создана электронная копилка для других педагогов города, - сообщила председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.

В конкурсе принимают участие 37 педагогов, из них 33 учителя школ и четыре педагога учреждений дополнительного образования. На конкурсных этапах педагоги представят свои дистанционные уроки и мастер-классы.

Имя лучшего «Мастера дистанта» станет известно в пятницу, 17 февраля.

Как сообщал «Байкал-Daily», годом ранее в конкурсе победила Татьяна Гурулева, учитель информатики в школе №1.

конкурс учителя

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