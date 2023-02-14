Стартовал конкурс «Мастер дистанта»
Конкурс «Мастер дистанта» стартовал в Улан-Удэ. Лучшие из лучших покажут свои практики и поделятся с коллегами, сообщает комитет по образованию.
Ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, вынудили переводить школы на дистанционное обучение. Опыт прошедших трёх лет показал, что такое обучение необходимо, но надо нарабатывать практику.
- Дистанционное обучение сегодня - это новая реальность, при которой не должен пострадать учебный процесс. Наша цель в том, чтобы учителя могли транслировать успешный опыт использования дистанционных технологий, делились им с коллегами. По итогам конкурса будет создана электронная копилка для других педагогов города, - сообщила председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.
В конкурсе принимают участие 37 педагогов, из них 33 учителя школ и четыре педагога учреждений дополнительного образования. На конкурсных этапах педагоги представят свои дистанционные уроки и мастер-классы.
Имя лучшего «Мастера дистанта» станет известно в пятницу, 17 февраля.
Как сообщал «Байкал-Daily», годом ранее в конкурсе победила Татьяна Гурулева, учитель информатики в школе №1.
В Улан-Удэ выберут лучших учителей дистанционного обучения
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Стартовал конкурс «Мастер дистанта»
Проблемный вопрос обсуждали в прокуратуре
Объём продаж книг в республике стремительно растёт
Там она пробудет до следующего Нового года
Игорь Шутенков приобрёл игрушку в поддержку участников СВО
Жителей республики волнуют вопросы, связанные с СВО и записью к врачам
Учащиеся колледжа заявили, что у них даже забирают личные вещи
Над её созданием трудились сто человек
В честь Сагаалгана там устроят соревнования по hээр шаалган
Львов зовут Гоша и Сараби
Тестирование анонимное и займёт не больше 15 минут
За собаками, которые гуляли сами по себе, пришлось устроить слежку
Традиции вручать новый служебный автомобиль более 10 лет
Там навели порядок после шумихи в соцсетях
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первого соревновательного дня чемпионата ВВО по гиревому спорту и армейскому рукопашному бою