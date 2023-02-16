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Тува примет международный симпозиум по горловому пению

Тува примет международный симпозиум по горловому пению
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Тувы
Он пройдёт в Кызыле в начале июня

Летом в Туве состоится очередной, седьмой, международный этномузыкологический симпозиум «Хоомей – феномен культуры народов Центральной Азии». Он будет посвящён 30-летию международного научного центра «Хоомей» (ныне – международная академия «Хоомей») и пройдёт в Кызыле с 7 по 9 июня.

В программе – собственно научный симпозиум и конкурс исполнителей горлового пения. Научная часть будет посвящена вопросам современного состояния, научного исследования и развития искусства горлового пения и его родственных видов у народов России и Центральной Азии. Работа пройдёт в четырёх секциях, планируются «круглые столы» и мастер-классы. Приём заявок от участников уже закрыт, однако статьи для публикации можно присылать до 20 марта на электронную почту [email protected]

Желающие принять участие в конкурсе хоомейжи, посвященном искусству горлового пения кочевых народов, могут подать заявки до 20 мая, затем до конца месяца нужно будет подтвердить форму участия (очное, заочное, онлайн).

Как сообщает официальный портал Республики Тыва, первый симпозиум состоялся в 1992 году, а последний – в 2018. Событие традиционно вызывает большой интерес как у местных жителей, так и у туристов, и всех, кто интересуется культурой республики в центре Азии.

Возрастное ограничение: 16+.
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