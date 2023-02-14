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Борцы Бурятии завоевали 21 медаль на первенстве ДФО

Борцы Бурятии завоевали 21 медаль на первенстве ДФО
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Победителями турнира стали 8 представителей республики

С 10 по 12 февраля в Благовещенске прошло первенство Дальневосточного федерального округа по спортивной (вольной и женской) борьбе среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования принесли сборной команде Бурятии 21 медаль. Генеральным партнёром сборной республики на турнире и федерации спортивной борьбы РБ выступило ЗГРП (АО «Забайкальское горнорудное предприятие»).

Юношеская команда завоевала 11 медалей. Победителями первенства стали Эрдэни Ц. (51 кг), Тумэн Д. (71 кг), Эрдэм Ц. (110 кг). Серебряные медали выиграли Бато К. (80 кг) и Жамбал Ц. (92 кг). Бронзовыми призёрами стали Цырен Р. (45 кг), Руслан Б. (65 кг), Доржо Ш. (71 кг), Буянто Д. (92 кг), Жамсо Б. (110 кг), Бато Т. (110 кг).

Девушки Бурятии стали обладателями 10 медалей. В турнире победили Должон Ц. (53 кг), Аяна Ц. (57 кг), Арина Х. (61 кг), Светлана Н. (65 кг) и Алина Х. (69 кг). Вторые места заняли Оксана Г. (43 кг), Лилия М. (46 кг) и Нарана Б. (73 кг). Третьими стали Саша Н. (53 кг) и Вика С. (61 кг).

Напомним, что в пятницу, 10 февраля, в Улан-Удэ чествовали победителей Ярыгинского турнира. Спортсменам от ЗГРП были вручены денежные премии. В настоящее время борцы взрослой сборной готовятся к чемпионату Дальневосточного федерального округа.

ЗГРП Бурятия первенство ДФО вольная борьба спорт

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