Победителями турнира стали 8 представителей республики
С 10 по 12 февраля в Благовещенске прошло первенство Дальневосточного федерального округа по спортивной (вольной и женской) борьбе среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования принесли сборной команде Бурятии 21 медаль. Генеральным партнёром сборной республики на турнире и федерации спортивной борьбы РБ выступило ЗГРП (АО «Забайкальское горнорудное предприятие»).
Юношеская команда завоевала 11 медалей. Победителями первенства стали Эрдэни Ц. (51 кг), Тумэн Д. (71 кг), Эрдэм Ц. (110 кг). Серебряные медали выиграли Бато К. (80 кг) и Жамбал Ц. (92 кг). Бронзовыми призёрами стали Цырен Р. (45 кг), Руслан Б. (65 кг), Доржо Ш. (71 кг), Буянто Д. (92 кг), Жамсо Б. (110 кг), Бато Т. (110 кг).
Девушки Бурятии стали обладателями 10 медалей. В турнире победили Должон Ц. (53 кг), Аяна Ц. (57 кг), Арина Х. (61 кг), Светлана Н. (65 кг) и Алина Х. (69 кг). Вторые места заняли Оксана Г. (43 кг), Лилия М. (46 кг) и Нарана Б. (73 кг). Третьими стали Саша Н. (53 кг) и Вика С. (61 кг).
Напомним, что в пятницу, 10 февраля, в Улан-Удэ чествовали победителей Ярыгинского турнира. Спортсменам от ЗГРП были вручены денежные премии. В настоящее время борцы взрослой сборной готовятся к чемпионату Дальневосточного федерального округа.
Борцы Бурятии завоевали 21 медаль на первенстве ДФО
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они начали выходить из искусственной резервации
Победителями турнира стали 8 представителей республики
Они в том числе использовали подручные материалы
Колонию посетил протоиерей Владимир Агафонов
Операцию провели в Москве
Работы начались с «Юбилейного»
В 2023 году ещё с одним незаконным полигоном разберутся в Северобайкальске
Участвовали 11 команд
Стартовал конкурс «Мастер дистанта»
Проблемный вопрос обсуждали в прокуратуре
Объём продаж книг в республике стремительно растёт
Там она пробудет до следующего Нового года
Игорь Шутенков приобрёл игрушку в поддержку участников СВО
Жителей республики волнуют вопросы, связанные с СВО и записью к врачам
Учащиеся колледжа заявили, что у них даже забирают личные вещи