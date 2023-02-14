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Бурятия попала в топ-10 всероссийского книжного рейтинга

Бурятия попала в топ-10 всероссийского книжного рейтинга
Общество,  Фото:pixabay.com
Объём продаж книг в республике стремительно растёт

14 февраля во всём мире отмечается день дарения книг. В этот праздник, который является достаточно молодым, любители чтения  вручают друг другу книги, передают их в библиотеки и в благотворительные фонды и просто оставляют в общественных местах. 

В Бурятстате тем временем рассказали, что Бурятия вошла в топ-10 российских регионов по самому быстрому росту объёма книжных продаж. Таковы данные российского книжного союза за первое полугодие 2022-го.

- Доля электронных книг во всероссийском книжном  рейтинге в первой половине 2022 года уменьшилась до 16%. Годом ранее она составляла 24%, – отметили в ведомстве. – В магазинах отмечают рост покупок бумажных книг.

А ещё россияне стали читать больше художественной литературы. Растёт в стране и интерес к комиксам и манга.
книги рейтинг Бурятстат

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