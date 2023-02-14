В Улан-Удэ продолжится проект «Читки современной драматургии»

Очередную пьесу прочтут в молодёжном художественном театре



3 и 4 марта в столице Бурятии продолжит свою работу проект «Читки современной драматургии». В молодёжном художественном театре пройдёт ещё одна читка по пьесе Ярославы Пулинович «Житие Фёдора Михайловича и Алевтины Павловны или Жаркое ковидное лето» (16+).



- В центре сюжета три поколения одной семьи, три женщины. Это история – попытка родных людей услышать друг друга за неумолкающим информационным шумом, сохранить себя и свои чувства в новом мире. Пьеса осмысляет изменения, происходящие в нашей реальности, и ставит вопрос: что за новый мир приходит на смену старому? Каков сегодняшний день по сравнению с ушедшим? – сообщает пресс-служба МХТ.



Режиссёром выступит Надежда Коковина. Также в читке заняты заслуженная артистка РБ Любовь Рябкова, Елена Овсиенко, Александра Володарская и Евгений Мордвин.



Возрастное ограничение: 16+.



