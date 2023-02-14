К богослужению готовятся приходские коллективы
В рамках празднования Дня православной молодёжи в ближайший воскресный день, 19 февраля, в Свято-Одигитриевском кафедральном соборе города Улан-Удэ состоится первая детско-юношеская божественная литургия. Совершение божественной литургии возглавит митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф.
В богослужении примут участие: Верхнеудинская юношеская организация «Витязи»; детско-юношеский церковный хор Одигитриевского собора «Спас»; воспитанники православной классической школы имени Святителя Иннокентия Иркутского; воспитанники воскресной школы при Свято-Ильинском храме г. Улан-Удэ; воспитанники воскресной школы при храме святителя Николая г. Улан-Удэ; воспитанники воскресной школы при культурно-просветительском центре Одигитриевского собора; молодёжный клуб «Херувим»; воспитанники православного детского сада «Иван да Марья».
Юных церковных певчих во время богослужения поддержит взрослый состав церковного архиерейского хора Свято-Одигитриевского собора.
- Подготовка к первой детско-юношеской божественной литургии началось с начала января. Каждый коллектив под руководством своих наставников разучивает песнопения со всей ответственностью. Задача подобного богослужения в том, чтобы дети вовлекались в процесс литургии, чтобы богослужения становились более доступными для детского понимания, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
В Улан-Удэ проведут детско-юношескую божественную литургию
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Победителей ждут ценные призы
К богослужению готовятся приходские коллективы
В столице края пройдёт международный турнир по танцевальному спорту
Также состоится первенство республики
Счастливым родителям были выданы первые документы детей
В республике проходят отборочные соревнования по хоккею с мячом
Строительство спортобъекта обойдётся в 200 миллионов рублей
В 2023 году на участках БАМа и Транссиба ВСЖД модернизируют 41 объект инфраструктуры
Дважды победительницей турнира была объявлена Дарья Шелопугина
При центре уже проходят занятия и встречи
Его устроят на главной сцене страны следующей весной
В России собираются упростить процедуру обращений в вышестоящее бюро МСЭ
Цырен-Дыжит Самбуевой исполнилось 95 лет
Их увезли на специализированные предприятия для утилизации
Спортсмены республики завоевали 39 медалей домашних соревнований