В Улан-Удэ проведут детско-юношескую божественную литургию

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

К богослужению готовятся приходские коллективы



В рамках празднования Дня православной молодёжи в ближайший воскресный день, 19 февраля, в Свято-Одигитриевском кафедральном соборе города Улан-Удэ состоится первая детско-юношеская божественная литургия. Совершение божественной литургии возглавит митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф.



В богослужении примут участие: Верхнеудинская юношеская организация «Витязи»; детско-юношеский церковный хор Одигитриевского собора «Спас»; воспитанники православной классической школы имени Святителя Иннокентия Иркутского; воспитанники воскресной школы при Свято-Ильинском храме г. Улан-Удэ; воспитанники воскресной школы при храме святителя Николая г. Улан-Удэ; воспитанники воскресной школы при культурно-просветительском центре Одигитриевского собора; молодёжный клуб «Херувим»; воспитанники православного детского сада «Иван да Марья».



Юных церковных певчих во время богослужения поддержит взрослый состав церковного архиерейского хора Свято-Одигитриевского собора.



- Подготовка к первой детско-юношеской божественной литургии началось с начала января. Каждый коллектив под руководством своих наставников разучивает песнопения со всей ответственностью. Задача подобного богослужения в том, чтобы дети вовлекались в процесс литургии, чтобы богослужения становились более доступными для детского понимания, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

