В Бурятии на жизнь чаще всех жалуются улан-удэнцы

Жителей республики волнуют вопросы, связанные с СВО и записью к врачам







В социальных сетях большинство жалоб (297) было от улан-удэнцев. За столицей республики идут Селенгинский район (16) и Северобайкальск (13).



В топе-5 проблем, волнующих жителей республики, изменений не произошло. На первом месте – вопросы, связанные со здравоохранением и записью на приём к врачам (201 обращение), на втором – социальное обслуживание и защита (138). Кроме того, наши земляки обращались в ЦУР по поводу мобилизации и СВО (48), общественного транспорта (42) и ЖКХ (23).





В центре управления регионом (ЦУР) рассказали, на что чаще всего жаловались жители Бурятии на минувшей неделе – с 6 по 12 февраля. Всего в ЦУРе за это время обработали 673 обращения. Из них 275 оставили на портале Госуслуг и 398 – в соцсетях. Среднее время ожидания ответа составило 1 час 56 минут.