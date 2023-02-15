Улан-удэнцы обвинили соседского стаффа в нападении на их чихуахуа

Хозяева пёсика заявили, что теперь он может лишиться глаза







- В 21:00 возвращались с прогулки с двумя своими чихуашками и дочерью, – отметил хозяин пёсика. – Одна чихуашка была на руках, вторая бежала рядом. Стали заходить в подъезд, и в дверях на мою собаку напал соседский амстафф.



Автор публикации подчеркнул: владельцев животного уже не раз просили надевать на него намордник. Маленькая собака серьёзно пострадала – теперь она может лишиться глаза.



- Обратились в ветклинику в тот же день. Пострадал глаз. Шансы спасти его – 50 на 50, – говорится в посте. – Сегодня – наша собака, а завтра может пострадать ребёнок или ещё кто-нибудь.

Хозяева чихуахуа отметили, что написали заявление в правоохранительные органы.

- Теперь боюсь ходить по собственному подъезду. У меня ребёнок, за которого я переживаю. И лечение собаки неизвестно во сколько обойдётся, – пишет неизвестный автор. – Хозяйка амстаффа заявила, что мои чихуахуа провоцируют её собаку, хотя в тот вечер от них и звука не было.

Подписчики посоветовали идти не в полицию, а сразу в администрацию района. «У меня был опыт. Соседей оштрафовали, и лечение нашей собаки они тоже оплачивали. Но я полицию заставила принять заявление», – поделилась одна из участниц сообщества. Подписчики посоветовали идти не в полицию, а сразу в администрацию района. «У меня был опыт. Соседей оштрафовали, и лечение нашей собаки они тоже оплачивали. Но я полицию заставила принять заявление», – поделилась одна из участниц сообщества.





В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» тем временем сообщили, что в феврале сообщений о нападении собаки на сородича в полицию не поступало. К правоохранителям периодически обращаются улан-удэнцы, которые жалуются на агрессивных безнадзорных собаках и нарушение правил содержания домашних животных.



- К примеру, в январе жительница одного из домов в посёлке Энергетик сообщила в дежурную часть, что сосед выгуливает собаку без намордника. В феврале жильцы дома на улице Цивилева сообщали в полицию о собаке, которую владельцы отпускают на самовыгул, – подчеркнули в МВД. – По всем фактам участковые уполномоченные проводят проверки.



Если информация подтверждается, материалы направляют в администрацию для рассмотрения вопроса о привлечении хозяев животных к ответственности.







На прошлой неделе в паблике «Весь Улан-Удэ» в «ВК» выложили видео с собакой, которая терроризировала жильцов квартир в одном из подъездов дома № 50 на улице Столбовая. Они заявили, что хозяйка позволяет своему псу нападать на соседей и кусать их.





- Уже пострадали двое мужчин. Слава богу, пока нет жертв среди детей и женщин. Жалобы и угрозы не помогают. Просим полицию и власти разобраться с этой женщиной и её собакой, – поделились люди с «Весь Улан-Удэ».



Установленная в подъезде камера видеонаблюдения запечатлела, как четвероногое атаковало человека и вцепилось зубами в его рюкзак возле лифта, а владелица не торопится отгонять своего питомца. В комитете городского хозяйства (КГХ) администрации Улан-Удэ нерадивую хозяйку уже пообещали наказать.











Недавно жители бурятской столицы рассказали в паблике zloi_03 во «ВКонтакте», что американский стаффордширский терьер набросился на их чихуахуа прямо в подъезде многоэтажки. Произошло всё вечером 12 февраля, но в каком именно доме – неизвестно.