В Бурятии определилась часть финалистов зимних сельских игр

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

В республике проходят отборочные соревнования по хоккею с мячом



Среди четырёх муниципальных образований Бурятии: Кабанского, Селенгинского, Тункинского и Окинского районов – определились финалисты XVI республиканских зимних сельских спортивных игр по хоккею с мячом. На прошлой неделе в селе Кабанск прошли отборочные соревнования третьей подгруппы в рамках Дня зимних видов спорта.



Хозяевам турнира удалось занять I место в итоговой таблице и завоевать путёвку на зимние игры, которые пройдут с 27 февраля по 5 марта в Прибайкальском районе. В упорной борьбе II место и путёвку выиграла команда Окинского района.



Отметим, что следующие отборочные соревнования по хоккею с мячом пройдут с 16 по 19 февраля среди остальных районов республики.



Как сообщили в министерстве спорта Бурятии, церемония открытия XVI республиканских зимних сельских спортивных игр (0+) пройдёт 1 марта в 19:00 часов.



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