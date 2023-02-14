В республике проходят отборочные соревнования по хоккею с мячом
Среди четырёх муниципальных образований Бурятии: Кабанского, Селенгинского, Тункинского и Окинского районов – определились финалисты XVI республиканских зимних сельских спортивных игр по хоккею с мячом. На прошлой неделе в селе Кабанск прошли отборочные соревнования третьей подгруппы в рамках Дня зимних видов спорта.
Хозяевам турнира удалось занять I место в итоговой таблице и завоевать путёвку на зимние игры, которые пройдут с 27 февраля по 5 марта в Прибайкальском районе. В упорной борьбе II место и путёвку выиграла команда Окинского района.
Отметим, что следующие отборочные соревнования по хоккею с мячом пройдут с 16 по 19 февраля среди остальных районов республики.
Как сообщили в министерстве спорта Бурятии, церемония открытия XVI республиканских зимних сельских спортивных игр (0+) пройдёт 1 марта в 19:00 часов.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии определилась часть финалистов зимних сельских игр
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