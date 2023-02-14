Иркутская зоогалерея показала парочку влюблённых львов











Сегодня, 14 февраля, в День всех влюблённых, Иркутская зоогалерея опубликовала видео с милой сценой из жизни животных. Сотрудники запечатлели заигрывания парочки львов.- Гоша и Сараби, как обычно, не подвели и со знанием дела продемонстрировали всем желающим, как ведёт себя настоящая влюблённая пара. Красавица Сараби отлично знает себе цену и всячески подчёркивает, что настоящая женщина прекрасна в любом возрасте. А Гоша, как настоящий опытный мачо, не допускает даже мысли, что рядом с его возлюбленной может оказаться кто-то ещё, - пояснили сотрудники зоопарка.На коротком видео показали заигрывание двух хищников. Лев то лизнёт даму своего сердца, то укусит её за «филейную часть». Сараби на такие ухаживания отвечает взаимностью, демонстрируя это характерным рыком.