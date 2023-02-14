Иркутская зоогалерея показала парочку влюблённых львов

Львов зовут Гоша и Сараби
Сегодня, 14 февраля, в День всех влюблённых, Иркутская зоогалерея опубликовала видео с милой сценой из жизни животных. Сотрудники запечатлели заигрывания парочки львов.
- Гоша и Сараби, как обычно, не подвели и со знанием дела продемонстрировали всем желающим, как ведёт себя настоящая влюблённая пара. Красавица Сараби отлично знает себе цену и всячески подчёркивает, что настоящая женщина прекрасна в любом возрасте. А Гоша, как настоящий опытный мачо, не допускает даже мысли, что рядом с его возлюбленной может оказаться кто-то ещё, - пояснили сотрудники зоопарка.
На коротком видео показали заигрывание двух хищников. Лев то лизнёт даму своего сердца, то укусит её за «филейную часть». Сараби на такие ухаживания отвечает взаимностью, демонстрируя это характерным рыком.
Над её созданием трудились сто человек
В честь Сагаалгана там устроят соревнования по hээр шаалган
Львов зовут Гоша и Сараби
Тестирование анонимное и займёт не больше 15 минут
За собаками, которые гуляли сами по себе, пришлось устроить слежку
Традиции вручать новый служебный автомобиль более 10 лет
Там навели порядок после шумихи в соцсетях
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первого соревновательного дня чемпионата ВВО по гиревому спорту и армейскому рукопашному бою
В учреждении отметили День радио
Первый этап пройдёт на следующей неделе
Иркутская область примет отборочные соревнования кубка мира
Людям приходится идти до неё пешком три километра
Теперь артистка мечтает увидеть знаменитое озеро в другое время года
В их помёте утопают плитка и лестницы на Арбате
В республике сохраняется тёплая погода