В парке в Улан-Удэ будут ломать кости

В честь Сагаалгана там устроят соревнования по hээр шаалган
В следующий вторник, 21 февраля, в парке «Юбилейный» в Улан-Удэ пройдёт турнир по разбиванию хребтовой кости (hээр шаалган) среди женщин и мужчин. Его приурочили к празднованию Сагаалгана (возрастное ограничение – 18+
).
Организаторы мероприятия – дирекция по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ и Федерация национальной игры «Сээр Хухалха». Подать заявку на участие все желающие могут до 19 февраля. Её нужно отправить на электронную почту [email protected]
, а в теме письма сделать пометку «Турнир по разбиванию хребтовой кости».
Кроме того, требуется указать свои ФИО, дату рождения, номер телефона и поделиться опытом участия в соревнованиях по hээр шаалган – если таковой имеется. На состязания можно прийти в национальных костюмах. Начало турнира – в 16:30.
Победителям обещают ценные призы. Для мужчин это подарочный сертификат на обучение в автошколе номиналом 40 тысяч рублей за первое место, сертификат на 15 тысяч на полуфабрикаты – за второе и на 5 000 рублей – за третье.
Лучшим женщинам-костоломам вручат золотое кольцо стоимостью 12 тысяч рублей (1 место), серебряные серьги за 6 тысяч (2 место) и брошь из серебра за 3 тысячи (3 место).
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