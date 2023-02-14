В парке в Улан-Удэ будут ломать кости

В честь Сагаалгана там устроят соревнования по hээр шаалган







Кроме того, требуется указать свои ФИО, дату рождения, номер телефона и поделиться опытом участия в соревнованиях по hээр шаалган – если таковой имеется. На состязания можно прийти в национальных костюмах. Начало турнира – в 16:30.



Победителям обещают ценные призы. Для мужчин это подарочный сертификат на обучение в автошколе номиналом 40 тысяч рублей за первое место, сертификат на 15 тысяч на полуфабрикаты – за второе и на 5 000 рублей – за третье.



Лучшим женщинам-костоломам вручат золотое кольцо стоимостью 12 тысяч рублей (1 место), серебряные серьги за 6 тысяч (2 место) и брошь из серебра за 3 тысячи (3 место).



