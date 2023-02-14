14 февраля

13 февраля

Популярное

В парке в Улан-Удэ будут ломать кости

В парке в Улан-Удэ будут ломать кости
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В честь Сагаалгана там устроят соревнования по hээр шаалган

В следующий вторник, 21 февраля, в парке «Юбилейный» в Улан-Удэ пройдёт турнир по разбиванию хребтовой кости (hээр шаалган) среди женщин и мужчин. Его приурочили к празднованию Сагаалгана (возрастное ограничение – 18+).

Организаторы мероприятия – дирекция по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ и Федерация национальной игры «Сээр Хухалха». Подать заявку на участие все желающие могут до 19 февраля. Её нужно отправить на электронную почту [email protected], а в теме письма сделать пометку «Турнир по разбиванию хребтовой кости».
 
Кроме того, требуется указать свои ФИО, дату рождения, номер телефона и поделиться опытом участия в соревнованиях по hээр шаалган – если таковой имеется. На состязания можно прийти в национальных костюмах. Начало турнира – в 16:30.
 
Победителям обещают ценные призы. Для мужчин это подарочный сертификат на обучение в автошколе номиналом 40 тысяч рублей за первое место, сертификат на 15 тысяч на полуфабрикаты – за второе и на 5 000 рублей – за третье.
 
Лучшим женщинам-костоломам вручат золотое кольцо стоимостью 12 тысяч рублей (1 место), серебряные серьги за 6 тысяч (2 место) и брошь из серебра за 3 тысячи (3 место).

разбивание хребтовой кости парк Юбилейный

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

40-метровую открытку на Байкале в Бурятии рисовали три часа
40-метровую открытку на Байкале в Бурятии рисовали три часа
Общество, 14.02.2023
Над её созданием трудились сто человек
В парке в Улан-Удэ будут ломать кости
В парке в Улан-Удэ будут ломать кости
Общество, 14.02.2023
В честь Сагаалгана там устроят соревнования по hээр шаалган
В райцентре в Бурятии накажут владельцев псов, спустивших их с цепи
В райцентре в Бурятии накажут владельцев псов, спустивших их с цепи
Общество, 14.02.2023
За собаками, которые гуляли сами по себе, пришлось устроить слежку
В Улан-Удэ лучшей группе задержания Росгвардии вручили новый автомобиль
В Улан-Удэ лучшей группе задержания Росгвардии вручили новый автомобиль
Общество, 14.02.2023
Традиции вручать новый служебный автомобиль более 10 лет
В Бурятии взялись за центр Кяхты, превратившийся в отхожее место
В Бурятии взялись за центр Кяхты, превратившийся в отхожее место
Общество, 14.02.2023
Там навели порядок после шумихи в соцсетях 
Улан-Удэ принимает чемпионат Восточного военного округа
Улан-Удэ принимает чемпионат Восточного военного округа
Общество, 14.02.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первого соревновательного дня чемпионата ВВО по гиревому спорту и армейскому рукопашному бою
В СИЗО Улан-Удэ рассказали о возникновении радио
В СИЗО Улан-Удэ рассказали о возникновении радио
Общество, 14.02.2023
В учреждении отметили День радио
В Бурятии состоятся мотогонки на льду
В Бурятии состоятся мотогонки на льду
Общество, 14.02.2023
Первый этап пройдёт на следующей неделе
На льду Байкала сыграют в гольф
На льду Байкала сыграют в гольф
Общество, 14.02.2023
Иркутская область примет отборочные соревнования кубка мира
В Улан-Удэ целый микрорайон остался без нормальных дорог и остановки
В Улан-Удэ целый микрорайон остался без нормальных дорог и остановки
Общество, 14.02.2023
Людям приходится идти до неё пешком три километра
«Сбылась моя мечта»: Певица Зара отдохнула на Байкале
«Сбылась моя мечта»: Певица Зара отдохнула на Байкале
Общество, 14.02.2023
Теперь артистка мечтает увидеть знаменитое озеро в другое время года
Центр Улан-Удэ загадили голуби
Центр Улан-Удэ загадили голуби
Общество, 14.02.2023
В их помёте утопают плитка и лестницы на Арбате

В Улан-Удэ сегодня снега не ожидается
В Улан-Удэ сегодня снега не ожидается
Общество, 14.02.2023
В республике сохраняется тёплая погода 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^