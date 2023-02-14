Тестирование анонимное и займёт не больше 15 минут
Сегодня, 14 февраля, в День Святого Валентина, улан-удэнцы могут пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Сдать анализ можно с 16:00 в ТЦ «Гэлакси». Прошедшие анализ получат в подарок фирменный блокнот от СПИД Центра.
Экспресс-тестирование на ВИЧ будет:
- анонимным и бесплатным,
- займёт 10-15 минут,
- точность предварительного результата с 99% точностью,
- специалисты проконсультируют по всем интересующим вопросам,
- анализ крови возьмут из пальца.
Также можно будет выиграть фирменную промопродукцию, ответив на вопросы по ВИЧ-инфекции от волонтёров и сотрудников СПИД Центра.
Улан-удэнцам в День Святого Валентина предлагают бесплатно провериться на ВИЧ
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Над её созданием трудились сто человек
В честь Сагаалгана там устроят соревнования по hээр шаалган
Львов зовут Гоша и Сараби
Тестирование анонимное и займёт не больше 15 минут
За собаками, которые гуляли сами по себе, пришлось устроить слежку
Традиции вручать новый служебный автомобиль более 10 лет
Там навели порядок после шумихи в соцсетях
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первого соревновательного дня чемпионата ВВО по гиревому спорту и армейскому рукопашному бою
В учреждении отметили День радио
Первый этап пройдёт на следующей неделе
Иркутская область примет отборочные соревнования кубка мира
Людям приходится идти до неё пешком три километра
Теперь артистка мечтает увидеть знаменитое озеро в другое время года
В их помёте утопают плитка и лестницы на Арбате
В республике сохраняется тёплая погода