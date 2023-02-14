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Улан-удэнцам в День Святого Валентина предлагают бесплатно провериться на ВИЧ

Улан-удэнцам в День Святого Валентина предлагают бесплатно провериться на ВИЧ
Общество, 
Тестирование анонимное и займёт не больше 15 минут

Сегодня, 14 февраля, в День Святого Валентина, улан-удэнцы могут пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Сдать анализ можно с 16:00 в ТЦ «Гэлакси». Прошедшие анализ получат в подарок фирменный блокнот от СПИД Центра.

Экспресс-тестирование на ВИЧ будет:

- анонимным и бесплатным,

- займёт 10-15 минут,

- точность предварительного результата с 99% точностью,

- специалисты проконсультируют по всем интересующим вопросам,

- анализ крови возьмут из пальца.

Также можно будет выиграть фирменную промопродукцию, ответив на вопросы по ВИЧ-инфекции от волонтёров и сотрудников СПИД Центра.


ВИЧ

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