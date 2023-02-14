Улан-удэнцам в День Святого Валентина предлагают бесплатно провериться на ВИЧ

Тестирование анонимное и займёт не больше 15 минут



Сегодня, 14 февраля, в День Святого Валентина, улан-удэнцы могут пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Сдать анализ можно с 16:00 в ТЦ «Гэлакси». Прошедшие анализ получат в подарок фирменный блокнот от СПИД Центра.



Экспресс-тестирование на ВИЧ будет:



- анонимным и бесплатным,



- займёт 10-15 минут,



- точность предварительного результата с 99% точностью,



- специалисты проконсультируют по всем интересующим вопросам,



- анализ крови возьмут из пальца.



Также можно будет выиграть фирменную промопродукцию, ответив на вопросы по ВИЧ-инфекции от волонтёров и сотрудников СПИД Центра.





