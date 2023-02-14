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В Улан-Удэ лучшей группе задержания Росгвардии вручили новый автомобиль

В Улан-Удэ лучшей группе задержания Росгвардии вручили новый автомобиль
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Традиции вручать новый служебный автомобиль более 10 лет

Новый служебный автомобиль «Лада Гранта» вручили лучшей группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии в Улан-Удэ по итогам прошлого года.

Ещё одна новая служебная машина – «УАЗ Патриот» – отправилась в лучшее подразделение вневедомственной охраны Росгвардии по Бурятии в Закаменский район.


В торжественной обстановке на плацу группе задержания вручил ключи от автомобиля и переходящий вымпел начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Бурятии полковник полиции Евгений Котов.

- Во вневедомственной охране всегда определялись лучшие сотрудники, лучшие подразделения. Традиции вручать новый служебный автомобиль более 10 лет. Как призовые, вручаются два автомобиля – лучшей группе задержания и лучшему подразделению республики. По итогам работы в 2022 году новый служебный «УАЗ Патриот» отправился в отделение вневедомственной охраны по Закаменскому району, - сообщил Евгений Котов.


Старший группы задержания сержант полиции Станислав Саргаев и водитель старший сержант полиции Александр Банин в своё следующее дежурство выйдут уже на новом автомобиле.

Сотрудники показали высокие результаты служебной деятельности – в раскрытии преступлений, участии в охране общественного порядка, недопущении краж с охраняемых объектов. Немалую роль сыграли и их личные показатели в физической подготовке и теоретических знаниях.

- Получили новую машину, это очень приятно. Ещё лучше, ещё быстрее будем реагировать на срабатывания, оказывать помощь гражданам, охранять объекты, обеспечивая безопасность на вверенной нам территории, - пообещал Станислав Саргаев.

Росгвардия вневедомственная охрана автомобили

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