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В райцентре Бурятии чествовали долгожительницу

В райцентре Бурятии чествовали долгожительницу
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Цырен-Дыжит Самбуевой исполнилось 95 лет

В Хоринском районе Бурятии 10 февраля отметила 95-летие Цырен-Дыжит Гармаевна Самбуева, участница трудового фронта, ветеран труда. Юбиляр родилась в крестьянской семье в местности Хахир, ныне село Баян-Гол в Хоринском районе.

- Мне посчастливилось учиться в школе только три класса. Потом началась война, я вынуждена была оставить учёбу и помогать матери по уходу за колхозными животными, - вспоминает детские годы именинница. - Получается, что свою трудовую деятельность я начала с 11 лет. Бралась за любую работу, которую предлагали, ведь все взрослые мужчины ушли на войну. Работала на сплаве леса в Курбинском леспромхозе на сплаве леса круглогодично. Зачастую даже поздней осенью мне приходилось заходить в воду босиком, чтобы растолкать бревна, а потом грела ноги у костра. У меня были большие трещины на пятках, из которых сочилась кровь. Вот так мне приходилось работать, чтобы прокормить себя и брата, потому что время было очень тяжёлое.

С 1953 года работала дояркой в течение 20 лет. В летнее время, как и многие члены колхоза, между утренней и вечерней дойкой работала в сенокосной бригаде, заготавливала сено на зимний стойловый период скота. Общий трудовой стаж юбиляра составляет 49 лет. Именинница награждена медалями «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны», «Ветеран труда», «Ударник коммунистического труда».

- Цырен-Дыжит Гармаевна воспитала 5 детей. Сегодня любовью и заботой её окружают дети, 7 внуков, 8 правнуков, - рассказали в отделе социальной защиты по Хоринскому району. - Несмотря на свой преклонный возраст, наша юбилярша интересуется политикой, переживает за наших военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.

В окружении родных и близких, в этот знаменательный день ей были вручены персональные поздравления президента Российской Федерации, главы Бурятии, главы МО «Хоринский район», а также сертификат на единовременную денежную выплату.

Как сообщает министерство соцзащиты РБ, в этом году юбилейный дни рождения 90, 95 и 100 лет отмечают 538 жителей республики.

Бурятия долгожитель юбилей Хоринский район ветеран труда

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