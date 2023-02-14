В райцентре в Бурятии накажут владельцев псов, спустивших их с цепи

За собаками, которые гуляли сами по себе, пришлось устроить слежку







Специалисты отправились в село после многочисленных обращений местных жителей. Люди пожаловались, что бездомные псы бросаются на них на улице Калинина. В итоге проверяющие насчитали в населённом пункте 17 свободно разгуливающих животных, в том числе 10 – домашних, которые, вопреки требованиям, были не на привязи.



Участники рейда проследили за собаками до их возвращения домой. Теперь хозяевам четырёх псов грозит денежное наказание.



- Факт допущения самовыгула подтвердился. Владельцам направят извещения об обязательной явке в администрацию для составления протокола об административном правонарушении, – рассказали в республиканском управлении ветеринарии.



После выездного мероприятия ведомство объявило предостережение районной администрации. В управлении напомнили, что размер штрафа за самовыгул колеблется от 3 до 5 тысяч рублей.

