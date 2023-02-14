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В райцентре в Бурятии накажут владельцев псов, спустивших их с цепи

В райцентре в Бурятии накажут владельцев псов, спустивших их с цепи
Общество,  Фото:pixabay.com
За собаками, которые гуляли сами по себе, пришлось устроить слежку

На минувшей неделе в Бичуре провели «собачий» рейд. Как сообщал «Байкал-Daily», участие в нём приняли сотрудники республиканского управления ветеринарии, представители сектора выездного контроля и отдела развития агропромышленного комплекса райадминистрации.
 
Специалисты отправились в село после многочисленных обращений местных жителей. Люди пожаловались, что бездомные псы бросаются на них на улице Калинина.  В итоге проверяющие насчитали в населённом пункте 17 свободно разгуливающих животных, в том числе 10 –  домашних, которые, вопреки требованиям, были не на привязи.

Участники рейда проследили за собаками до их возвращения домой. Теперь хозяевам четырёх псов грозит денежное наказание.
 
- Факт допущения самовыгула подтвердился. Владельцам направят извещения об обязательной явке в администрацию для составления протокола об административном правонарушении, – рассказали в республиканском управлении ветеринарии.
 
После выездного мероприятия ведомство объявило предостережение районной администрации. В управлении напомнили, что размер штрафа за самовыгул колеблется от 3 до 5 тысяч рублей.
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