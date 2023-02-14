Слабая проводка и плохое отопление: В Бурятии студенты пожаловались на общажную жизнь

Учащиеся колледжа заявили, что у них даже забирают личные вещи







- Отопление плохое, проводка слабая – искрит, когда ставишь телефон на зарядку. Постоянно говорят, что её поменяют, но это всё враньё! – говорится в сообщении. – Дежурные в ночную смену заходят в комнату и забирают личные вещи, грубят. Просроченные огнетушители, нет медпункта и лекарств. За сломанное окно с нас требуют деньги. Ни за что пишут докладные на живущих в общежитии студентов.



По словам учащихся колледжа, в общаге много нарушений правил безопасности. В комнатах очень холодно, отметили они: температура там – всего 16-17 градусов и к тому же «дует ветер».



- Сидишь, а шторки шатаются от ветра, – подчеркнули студенты. – Пожалуйста, просим принять меры.



На ситуацию уже отреагировали в Минобрнауки Бурятии. В ведомстве заявили, что эту информацию проверят на достоверность «самым тщательным образом».



- В Татауровском филиале ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» будет проведена служебная проверка, по результатам которой примут необходимые административные решения и дадут соответствующие рекомендации, – отметили в министерстве образования и науки РБ.



Студенты Байкальского колледжа туризма и сервиса (БКТИС), филиал которого находится в прибайкальском посёлке Татаурово, рассказали об ужасных условиях, царящих в местном общежитии. Их жалобу опубликовали в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».