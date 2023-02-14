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«Сбылась моя мечта»: Певица Зара отдохнула на Байкале

«Сбылась моя мечта»: Певица Зара отдохнула на Байкале
Общество,  Фото:личная страница певицы
Теперь артистка мечтает увидеть знаменитое озеро в другое время года

«Сбылась моя мечта», - призналась российская певица Зара, отдохнувшая на зимнем озере Байкал. Фотографии и видео с отдыха артистка публикует на своей странице в соцсети.

- Не зря его называют «восьмое чудо света». Как же удивительна, богата и прекрасна наша страна, - поделилась Зара.


Судя по снимкам, певица отдыхает на Байкале со стороны Иркутской области. Она побывала на острове Ольхон, покаталась на судне на воздушной подушке, полюбовалась ледяными пещерами и, конечно же, устроила небольшую фотосессию в этом уникальном месте.

- Путь к сердцу Байкала лежит через остров Ольхон. На «Хивусах» мы ездили по льду озера несколько часов, останавливаясь в самых потрясающих локациях. Видели ледяные гроты и даже покатались на коньках, - написала певица.


Кроме того, она посетила остров Огой и увидела буддийскую Ступу Просветления.

- Столько эмоций и впечатлений. До новых встреч, прекрасный Байкал. Новая мечта и цель – увидеть тебя в другое время года, - призналась Зара. 
Байкал певцы

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