Посетителей призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности
На льду Чивыркуйского залива Байкала в Забайкальском национальном парке официально открыто семь переправ. По ним можно добраться до разрешённых для любительского лова рыбы участков. Памятка для рыболовов на 2023 год опубликована на сайте ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
- В целях обеспечения безопасного отдыха посетителей государственные инспекторы ведут ежедневный мониторинг ледовой обстановки переправ и рекреационных участков. При ухудшении состояния льда переправа будет объявлена закрытой и на ней будет выставлен знак о запрете проезда, - сообщили в «Заповедном Подлеморье».
Посетителей просят не оставлять без внимания такие знаки, а также всегда соблюдать правила поведения на льду и выезда на переправу, составленные МЧС.
В Чивыркуйском заливе Байкала в Бурятии открыли ледовые переправы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Абсолютным победителем в бурятском шууд-теннисе стал Арсалан Тулонов
Посетителей призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности
Он занял первое место в личном и командном зачёте
Принять участие могут дети от 4 до 12 лет
В республике объявлены школьники – победители конкурса бурятского языка
Дикие животные пасутся там, куда обычно не заходят
Усть-Баргузинская детская музыкальная школы открылась в 1967 году
Большая выставка состоится уже на этой неделе
Присоединиться к ним могут все желающие
Память погибших выпускников Иволгинской СОШ почтили минутой молчания
Его проведут в Иркутской области в марте
Победитель регионального этапа представит республику в общероссийском финале
Сотрудники Байкальского заповедника поучаствовали в деловой, просветительской и творческой части фестиваля
Об этом рассказал главный судебный пристав республики
Роман Троценко уступил соперникам в последний момент