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В Чивыркуйском заливе Байкала в Бурятии открыли ледовые переправы

В Чивыркуйском заливе Байкала в Бурятии открыли ледовые переправы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Посетителей призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности

На льду Чивыркуйского залива Байкала в Забайкальском национальном парке официально открыто семь переправ. По ним можно добраться до разрешённых для любительского лова рыбы участков. Памятка для рыболовов на 2023 год опубликована на сайте ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

- В целях обеспечения безопасного отдыха посетителей государственные инспекторы ведут ежедневный мониторинг ледовой обстановки переправ и рекреационных участков. При ухудшении состояния льда переправа будет объявлена закрытой и на ней будет выставлен знак о запрете проезда, - сообщили в «Заповедном Подлеморье».

Посетителей просят не оставлять без внимания такие знаки, а также всегда соблюдать правила поведения на льду и выезда на переправу, составленные МЧС.  
Байкал Ледовые переправы

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