В Чивыркуйском заливе Байкала в Бурятии открыли ледовые переправы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Посетителей призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности



На льду Чивыркуйского залива Байкала в Забайкальском национальном парке официально открыто семь переправ. По ним можно добраться до разрешённых для любительского лова рыбы участков. Памятка для рыболовов на 2023 год опубликована на сайте ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



- В целях обеспечения безопасного отдыха посетителей государственные инспекторы ведут ежедневный мониторинг ледовой обстановки переправ и рекреационных участков. При ухудшении состояния льда переправа будет объявлена закрытой и на ней будет выставлен знак о запрете проезда, - сообщили в «Заповедном Подлеморье».



Посетителей просят не оставлять без внимания такие знаки, а также всегда соблюдать правила поведения на льду и выезда на переправу, составленные МЧС.

