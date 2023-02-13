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В Улан-Удэ развернётся выставка-ярмарка в честь Сагаалгана

В Улан-Удэ развернётся выставка-ярмарка в честь Сагаалгана
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Большая выставка состоится уже на этой неделе

18 февраля в преддверии Сагаалгана на торговой площадке ТК «Центральный рынок» в Улан-Удэ пройдёт традиционная ежегодная сельскохозяйственная ярмарка «Белый месяц-2023». Открытие состоится в 9 утра.

Жители и гости Улан-Удэ смогут приобрести мясную, молочную, рыбную, кондитерскую продукцию и национальные блюда от местных производителей.

- Вся мясная продукция будет допущена к ярмарке после ветеринарно-санитарной обработки и проверки. Свою продукцию представят более 50 наших сельхозтоваропроизводителей, - сообщил на брифинге первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Булат Цыренжапов.

В широком ассортименте будут представлены подарки, дикоросы, бурятское мороженое, крафтовые сыры, сувенирная продукция.

Организаторы отмечают, что ярмарка станет началом празднования праздника Белого месяца в Бурятии.

- До Сагаалгана мы не хотим много концертов. Лишь бы пришли и оценили качество продукции всех кооперативов нашей республики. А после уже будут красивые концерты, известные артисты и многое другое, - рассказала председатель Буркоопсоюза Долгор Норбоева.


Возрастное ограничение 6+ 
ярмарка Сагаалган

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