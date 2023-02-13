В парке Улан-Удэ отметят Масленицу с медведем и настоящим царём

Там устроят костюмированное шествие и театрализованное представление



Как сообщили ранее в дирекции по паркам Улан-Удэ, жителей и гостей бурятской столицы ждут традиционные масленичные забавы и игры – колка дров, бои мешками и катание на печи. А ещё все желающие посоревнуются в приготовлении блинов на скорость и смогут сделать яркие атмосферные снимки в красочных фотозонах.



Центральная часть парка Жанаева 25 февраля превратится в старорусский город Жанаев-град. Там пройдёт театрализованное представление от театра-студии «За гранью». Кроме того, в программе – народные игры и забавы, костюмированное шествие и розыгрыш ценных призов. В зоне отдыха можно будет отведать свежеиспечённые блинчики и приобрести сувениры, а под конец там сожгут символ зимы – чучело Масленицы.



Атмосферу праздника дополнят настоящий царь, медведь и русская печка. А самых маленьких зрителей приглашаем посетить живой уголок Начало мероприятия – в 13.00.



Возрастное ограничение – 0+



