В парке Улан-Удэ отметят Масленицу с медведем и настоящим царём

Там устроят костюмированное шествие и театрализованное представление
В честь неё в Этнографическом музее народов Забайкалья на Верхней Берёзовке устроят традиционные гулянья (возрастное ограничение – 0+). Но скучать не придётся и тем, кто останется в городе – праздник с размахом отметят в парках имени Жанаева и Орешкова и «Юбилейный» (0+). Подготовка к нему стартовала ещё на прошлой неделе.
Как сообщили ранее в дирекции по паркам Улан-Удэ, жителей и гостей бурятской столицы ждут традиционные масленичные забавы и игры – колка дров, бои мешками и катание на печи. А ещё все желающие посоревнуются в приготовлении блинов на скорость и смогут сделать яркие атмосферные снимки в красочных фотозонах.
Центральная часть парка Жанаева 25 февраля превратится в старорусский город Жанаев-град. Там пройдёт театрализованное представление от театра-студии «За гранью». Кроме того, в программе – народные игры и забавы, костюмированное шествие и розыгрыш ценных призов. В зоне отдыха можно будет отведать свежеиспечённые блинчики и приобрести сувениры, а под конец там сожгут символ зимы – чучело Масленицы.
Атмосферу праздника дополнят настоящий царь, медведь и русская печка. А самых маленьких зрителей приглашаем посетить живой уголок Начало мероприятия – в 13.00.
Возрастное ограничение – 0+