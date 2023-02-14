В республике сохраняется тёплая погода
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 февраля по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём в горах Восточного Саяна возможен небольшой снег. Ветер восточный 3-8, утром и днём местами до 14 м/с. Температура днём -6-,11, местами по северу и Прибайкалью -12,-17.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура днём -11,-13.
В Улан-Удэ сегодня снега не ожидается
Общество, Фото:
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