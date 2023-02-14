В Улан-Удэ сегодня снега не ожидается

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике сохраняется тёплая погода



По данным Бурятского гидрометцентра, 14 февраля по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём в горах Восточного Саяна возможен небольшой снег. Ветер восточный 3-8, утром и днём местами до 14 м/с. Температура днём -6-,11, местами по северу и Прибайкалью -12,-17.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура днём -11,-13.

