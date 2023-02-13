В Улан-Удэ зрителей концерта в честь Сагаалгана просят прийти в национальных костюмах

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В Улан-Удэ стало традицией встречать первый день Белого месяца в Физкультурно-спортивном комплексе. На праздник ежегодно собирается несколько тысяч гостей – они смотрят выступления артистов и общаются с земляками. Гости соблюдают ритуал золгохо, которым принято приветствовать друг друга в дни Сагаалгана.В этот день, 21 февраля, с 13 часов в фойе ФСК развернётся выставка-ярмарка произведений мастеров и ремесленников. Там же можно приобрести подарки родным и близким, вместе с детьми смастерить сувениры на мастер-классах, посоревноваться в игре шагай наадан, викторинах и конкурсах. Кролик, символ года по восточному календарю, будет встречать гостей у фотозоны. Посетители смогут с ним сфотографироваться.Покажут свои таланты и произнесут благопожелания на бурятском языке победители республиканского турнира мастеров художественного слова «Уран хэлэтнэй урилдаан». Желающие могут состязаться с ними в знании благопожеланий.В 15:00 в универсальном зале ФСК начнётся концерт «Амар мэндэ, Сагаан hара!». В этом году артисты вместе со зрителями исполнят известные бурятские хиты. В концерте примут участие Бадма-Ханда Аюшеева, Мэдэгма Доржиева, Чингис Раднаев, Валико Гаспарян, Эрдэни Батсух, государственный цирк, театры «Байкал», «Забава» и другие.В канун праздника организаторы запустили республиканский фотоконкурс. На нём все желающие могут прислать семейную фотографию в национальных бурятских и русских костюмах. Победителей конкурса ждут особенные подарки, которые вручат в Республиканском центре народного творчества (РЦНТ) 20 февраля. А фотографии победителей и призёров покажут на концерте в ФСК.- Стоит отметить, что будет розыгрыш призов не только среди тех, кто пришёл в бурятских национальных костюмах. А вообще в своих костюмах. Как в русских, так и эвенкийских. Мы очень хотим, чтобы таким образом возрождалась традиция национального костюма в Бурятии, - рассказала на брифинге министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Ознакомиться с положением конкурса можно на официальном сайте РЦНТ. Заявки принимаются до 17 февраля.