В ближайшие дни резких погодных изменений не ожидается
Синоптики опубликовали подробный прогноз погоды в Бурятии на ближайшие три дня. Природа продолжит радовать по-весеннему тёплой погодой в дневные часы.
По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 14 февраля, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём в горах Восточного Саяна возможен небольшой снег. Ветер восточный 3-8, утром и днём местами до 14 м/с. Температура ночью -22,-27, местами -29,-34, по Прибайкалью и югу при облачности -14,-19, днём -6-,11, местами по северу и Прибайкалью -12,-17.
В среду, 15 февраля, ночью по юго-западу и южному Прибайкалью, днём местами небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с, позёмка. Температура ночью -20,-25, местами -12,-17, по северу, центру до -27,-32, днём -5,-10, местами -12,-17.
В субботу, 16 февраля, переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с, позёмка. Температура ночью -15,-20, местами -25,-30, днём -6,-11, местами -12,-17.
В Бурятии сохранится тёплая погода
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