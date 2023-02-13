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Видеоблогер восхитился красотами Бурятии и чистотой в Улан-Удэ

Видеоблогер восхитился красотами Бурятии и чистотой в Улан-Удэ
Общество,  Фото:кадр с видео
Сергей Сахалин назвал столицу Бурятии «ухоженным и приятным городом»

В Бурятии гостил видеоблогер, путешественник Сергей Сахалин. Отчёт о своей поездке он опубликовал на своём You-Tube канале. В целом республика блогеру очень понравилась, так что свой видеообзор он назвал «Красивая Бурятия, Улан-Удэ».

Первое, на что обратил внимание Сергей Сахалин, - качество дорог. Как в районах, так и в столице республики, проблем с дорожным покрытием он не обнаружил.

- После Забайкальского края дороги шокировали своим качеством. Не дороги, а автобаны. Впервые с Хабаровска я мог ехать 160 км/час, - отметил Сергей Сахалин.

При этом он добавил, что встречал участки дорог, на которых проводятся ремонтные работы.

Также его внимание привлекли деревушки вдоль трассы. Населённые пункты живут полноценно, деревянные домики выглядят ухоженно, восхитился путешественник.

При этом удивил Сергея Сахалина скот, который порой переходит дорогу через проезжую часть.

- Коровы ходят везде, для них нормальное явление, что коровы переходят трассу, - отметил блогер.

Пейзажи Бурятии покорили сердце Сергея Сахалина. Не устояв перед соблазном «полазить по горам», он вышел из машины вблизи горы Спящий лев и полюбовался красотами воочию. «Бурятия очень красивый регион», - рассказал он своим подписчикам.

Национальная кухня разбудила воображение туриста, и он представил, как такую пищу ели в прежние времена. Он отведал арбин (сырой конский жир – прим. ред.), саламат и монгольский суп.

Прогулку по Улан-Удэ путешественник начал с Театральной площади. Театр оперы и балета поразил его своей величественностью и красотой. Такое же впечатления оставили Царские ворота. А вот местный «Арбат» не особо впечатлил. «Если не знать, что это Арбат, то можно подумать, что это обычная улица, с обычными магазинами», - отметил он.

В районе набережной реки Селенга Сергея удивили старинные деревянные дома, сохранившиеся до наших дней.

- В 21 веке в центре столицы республики… Ну, впечатляет, - сказал он.

Вид Селенги также не оставил Сергея Сахалина равнодушным. Городские властям он призвал облагородить это место и сделать местом отдыха для горожан и туристов: «Я здесь нахожусь и здесь кайфово. Если бы здесь был нормальный ухоженный бережок, поставить пару палаток, я бы с радостью здесь посидел и попил бы кофе с видом на реку. Ну, красиво же».

Свернув во дворы домов в центре Улан-Удэ, Сергей отметил чистоту.

- Окурков нет, мусорок тоже, но и окурков нет. Чистота! – порадовался он.

Видеообзор завершается дацаном на Лысой горе «Ринпоче Багша». Отсюда открывается потрясающий вид на город.

- Такой очень ухоженный и приятный город. И здесь есть какой-то местный колорит. Он явно не проявляется в чём-то таком, за исключением религиозных объектов, но ты всё равно ощущаешь, что это не обычный город России. Здесь всё как-то иначе. Вот дома, видно, что они старые, но они ухоженные. Даже в Питере идёшь по Невскому, дома засранные, а здесь нет, - резюмировал Сергей Сахалин. 
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