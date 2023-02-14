Первый этап пройдёт на следующей неделе
В Бурятии во второй половине февраля стартует розыгрыш кубка «Мотолёд 2023» мотоклуба «Вольный ветер». Его проведут в шесть этапов: 19 февраля, 23 февраля, 26 февраля, 5 марта, 12 марта и 19 марта. Даты могут меняться в зависимости от состояния льда.
Соревнования пройдут на льду карьера рядом с селом Сужа Иволгинского района. Регистрация участников и тренировка по классам состоятся с 11:00 до 12:30. Открытие этапа начнётся в 12:30. Закрытие соревнований запланировано на 16:00.
Кубок проводится на личное первенство по классам: «Питбайк» (дети), «Открытый» (дети), «Дорожные», «Открытый», «Коляски» (Урал, Днепр, Иж, Ява с коляской). Все классы выступают на шипованной резине.
По итогам шести этапов победители награждаются кубками и дипломами. Всем участникам вручаются грамоты, сообщает федерация мотоциклетного спорта РБ.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии состоятся мотогонки на льду
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