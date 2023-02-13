Он занял первое место в личном и командном зачёте
Представитель шахматной школы Бурятии, мастер ФИДЕ Тамерлан Ч. блестяще выступил на V всеармейском чемпионате по шахматам среди обучающихся довузовских образовательных организаций министерства обороны РФ. Он стал лидером в личном зачёте. Кроме этого, вместе с товарищами по команде он доказал, что команда Санкт-Петербургского суворовского военного училища – лучшая в стране.
- Тамерлан Ч. – первый и пока единственный мастер ФИДЕ среди мужчин из Тувы. На него ориентируются наши юные шахматисты, стараясь достичь таких же успехов. Сам Тамерлан, будучи образцовым воспитанником, около года защищает честь Санкт-Петербургского суворовского военного училища, - сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.
Напомним, что всеармейский чемпионат по шахматам прошёл в Кемерово. За победу сражались учащиеся 32 довузовских образовательных организаций. В церемонии закрытия турнира принял участие многократный чемпион мира, международный гроссмейстер Анатолий Карпов.
Тувино-бурятский шахматист выиграл всеармейский чемпионат
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