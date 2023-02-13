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В Улан-Удэ после возгорания в 40-й школе вплотную взялись за остальные СОШ

В Улан-Удэ после возгорания в 40-й школе вплотную взялись за остальные СОШ
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
В учебных, спортивных и культурных учреждениях поручили усилить меры безопасности

Утром 13 февраля в учительской улан-удэнской СОШ № 40 произошло возгорание. Оттуда эвакуировали 327 учеников и 34 сотрудника. Тушили пожар 33 человека, задействовать пришлось девять единиц техники.

Обошлось без пострадавших. Огонь повредил мебель на площади примерно в три квадратных метра. Пострадал и потолок в кабинете на 30 «квадратах». Предварительная причина пожара – короткое замыкание.
 
Этот инцидент обсудили на очередном планёрном совещании под председательством главы комитета по социальной политике городской администрации Светланы Трифоновой. Она поручила председателям всех отраслевых комитетов усилить меры пожарной безопасности в муниципальных образовательных, культурных и спортивных учреждениях.

- В учительской школы № 40 из-за короткого замыкания электроприбора произошло возгорание. Повреждена учительская. Поэтому необходимо срочно провести с директорами совещание об усилении мер пожарной безопасности, инструктажи, учебные эвакуации детей и сотрудников и проверить должностные инструкции, – отметила Трифонова. – Нужно ещё раз напомнить всем, что техника подключается только там, где помещение соответствует нормам пожарной безопасности и СанПин.
пожар школы

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