В Улан-Удэ после возгорания в 40-й школе вплотную взялись за остальные СОШ

В учебных, спортивных и культурных учреждениях поручили усилить меры безопасности
Обошлось без пострадавших. Огонь повредил мебель на площади примерно в три квадратных метра. Пострадал и потолок в кабинете на 30 «квадратах». Предварительная причина пожара – короткое замыкание.
Этот инцидент обсудили на очередном планёрном совещании под председательством главы комитета по социальной политике городской администрации Светланы Трифоновой. Она поручила председателям всех отраслевых комитетов усилить меры пожарной безопасности в муниципальных образовательных, культурных и спортивных учреждениях.
- В учительской школы № 40 из-за короткого замыкания электроприбора произошло возгорание. Повреждена учительская. Поэтому необходимо срочно провести с директорами совещание об усилении мер пожарной безопасности, инструктажи, учебные эвакуации детей и сотрудников и проверить должностные инструкции, – отметила Трифонова. – Нужно ещё раз напомнить всем, что техника подключается только там, где помещение соответствует нормам пожарной безопасности и СанПин.
Этот инцидент обсудили на очередном планёрном совещании под председательством главы комитета по социальной политике городской администрации Светланы Трифоновой. Она поручила председателям всех отраслевых комитетов усилить меры пожарной безопасности в муниципальных образовательных, культурных и спортивных учреждениях.
- В учительской школы № 40 из-за короткого замыкания электроприбора произошло возгорание. Повреждена учительская. Поэтому необходимо срочно провести с директорами совещание об усилении мер пожарной безопасности, инструктажи, учебные эвакуации детей и сотрудников и проверить должностные инструкции, – отметила Трифонова. – Нужно ещё раз напомнить всем, что техника подключается только там, где помещение соответствует нормам пожарной безопасности и СанПин.