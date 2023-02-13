В Улан-Удэ после возгорания в 40-й школе вплотную взялись за остальные СОШ

В учебных, спортивных и культурных учреждениях поручили усилить меры безопасности



Этот инцидент обсудили на очередном планёрном совещании под председательством главы комитета по социальной политике городской администрации Светланы Трифоновой. Она поручила председателям всех отраслевых комитетов усилить меры пожарной безопасности в муниципальных образовательных, культурных и спортивных учреждениях.



- В учительской школы № 40 из-за короткого замыкания электроприбора произошло возгорание. Повреждена учительская. Поэтому необходимо срочно провести с директорами совещание об усилении мер пожарной безопасности, инструктажи, учебные эвакуации детей и сотрудников и проверить должностные инструкции, – отметила Трифонова. – Нужно ещё раз напомнить всем, что техника подключается только там, где помещение соответствует нормам пожарной безопасности и СанПин.



Обошлось без пострадавших. Огонь повредил мебель на площади примерно в три квадратных метра. Пострадал и потолок в кабинете на 30 «квадратах». Предварительная причина пожара – короткое замыкание.