На льду Байкала сыграют в гольф

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Иркутская область примет отборочные соревнования кубка мира



С 5 по 6 марта в Иркутской области состоятся отборочные соревнования кубка мира по ледовому пату «Ice golf Baikal world patт». Мероприятие входит в календарь событий международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада 2023».



Участники турнира будут соревноваться в спортивной дисциплине «Мировой пат на льду Байкала». Спортсмены стартуют группами на специально оборудованной площадке и проходят 5 лунок с одной клюшкой патер. Расстояние между лунками от 28 до 50 метров.



Местом проведения соревнований станет посёлок Листвянка. Выход на лёд будет осуществляться с набережной. 5 марта состоятся регистрация участников, церемония открытия и первый игровой раунд. 6 марта пройдут второй игровой раунд, подведение итогов и награждение. Об этом сообщает пресс-служба «Зимниады».



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