13 февраля

12 февраля

Популярное

На Ольхоне олени перестали бояться автодороги

На Ольхоне олени перестали бояться автодороги
Общество,  Фото:ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Дикие животные пасутся там, куда обычно не заходят

На острове Ольхон заметили красавца изюбря. Животное сфотографировал государственный инспектор в области охраны окружающей среды ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Александр Каянкин.

Благородный олень спокойно пасся возле автомобильной дороги. И не просто рядом, а с той стороны, куда обычно дикие животные не заходят: справа по направлению от посёлка Хужир к переправе

Автор снимка объяснил такое поведение очень просто.
- Красавец изюбрь был замечен мною 8 февраля текущего года при патрулировании территории Островного лесничества в районе залива Шибетский. Благородный олень в одиночку спокойно кормился днём на открытом участке степи, что не характерно для них в этот период года и время суток. Это можно объяснить следующим: сейчас машины практически не ездят от переправы, которая закрыта с конца декабря. Воздействие (шумовое и визуальное) минимально. Звери не боятся и спокойно перемещаются там, где легче найти корм. По сути, так и должно быть на заповедной территории, - рассказал Александр Каянкин.

Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», островную популяцию изюбрей (подвид благородного оленя), как и других копытных, на Ольхоне пришлось восстанавливать искусственно: в годы Великой Отечественной войны этих зверей массово добывали для нужд фронта. А в конце прошлого века – из-за недостатка инспекторского состава и, как следствие, недостаточной охраны процветало браконьерство. Сейчас у посетителей Прибайкальского национального парка снова есть возможность любоваться лесными красавцами.
Ольхон национальный парк Иркутская область олени изюбри дикие животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В райцентре Бурятии открыли «Парты Героев»
В райцентре Бурятии открыли «Парты Героев»
Общество, 13.02.2023
Память погибших выпускников Иволгинской СОШ почтили минутой молчания
На Байкале развернётся фестиваль зимних волшебников
На Байкале развернётся фестиваль зимних волшебников
Общество, 13.02.2023
Его проведут в Иркутской области в марте
В Бурятии стартовал конкурс «Мастер года»
В Бурятии стартовал конкурс «Мастер года»
Общество, 13.02.2023
Победитель регионального этапа представит республику в общероссийском финале
Заповедник Бурятии принял участие в «Снегомэне»
Заповедник Бурятии принял участие в «Снегомэне»
Общество, 13.02.2023
Сотрудники Байкальского заповедника поучаствовали в деловой, просветительской и творческой части фестиваля
С жителей Бурятии начнут автоматически списывать долги по штрафам ГИБДД
С жителей Бурятии начнут автоматически списывать долги по штрафам ГИБДД
Общество, 13.02.2023
Об этом рассказал главный судебный пристав республики
Легкоатлет из Бурятии завоевал бронзу на турнире в Москве
Легкоатлет из Бурятии завоевал бронзу на турнире в Москве
Общество, 13.02.2023
Роман Троценко уступил соперникам в последний момент
Бурятию посетят врачи-академики из Томска
Бурятию посетят врачи-академики из Томска
Общество, 13.02.2023
Они примут участие в конференциях медиков республики
В Улан-Удэ открыт Год педагога и наставника
В Улан-Удэ открыт Год педагога и наставника
Общество, 13.02.2023
В торжественном мероприятии приняло участие около 600 человек
В Бурятии ветерана труда поздравили с 90-летием
В Бурятии ветерана труда поздравили с 90-летием
Общество, 13.02.2023
Юбилей отметил житель Кяхтинского района
Дзюдоисты Бурятии стали первыми на первенстве ДФО
Дзюдоисты Бурятии стали первыми на первенстве ДФО
Общество, 13.02.2023
Спортсмены республики завоевали 16 медалей
В Бурятии стартовал чемпионат ВВО по гиревому спорту
В Бурятии стартовал чемпионат ВВО по гиревому спорту
Общество, 13.02.2023
Республику на соревнованиях представляют именитые спортсмены
Боксана из Бурятии стала призёром серии «Золотой пояс»
Боксана из Бурятии стала призёром серии «Золотой пояс»
Общество, 13.02.2023
Людмила Воронцова стала второй на международном турнире в Марокко
В Улан-Удэ зрителей концерта в честь Сагаалгана просят прийти в национальных костюмах
В Улан-Удэ зрителей концерта в честь Сагаалгана просят прийти в национальных костюмах
Общество, 13.02.2023
Состоится конкурс на лучшее семейное фото в нацкостюмах
В Улан-Удэ шаманы устроят обряд очищения перед Белым месяцем
В Улан-Удэ шаманы устроят обряд очищения перед Белым месяцем
Общество, 13.02.2023
Они разведут костёр для сжигания негатива

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^