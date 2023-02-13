Дикие животные пасутся там, куда обычно не заходят
На острове Ольхон заметили красавца изюбря. Животное сфотографировал государственный инспектор в области охраны окружающей среды ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Александр Каянкин.
Благородный олень спокойно пасся возле автомобильной дороги. И не просто рядом, а с той стороны, куда обычно дикие животные не заходят: справа по направлению от посёлка Хужир к переправе
Автор снимка объяснил такое поведение очень просто.
- Красавец изюбрь был замечен мною 8 февраля текущего года при патрулировании территории Островного лесничества в районе залива Шибетский. Благородный олень в одиночку спокойно кормился днём на открытом участке степи, что не характерно для них в этот период года и время суток. Это можно объяснить следующим: сейчас машины практически не ездят от переправы, которая закрыта с конца декабря. Воздействие (шумовое и визуальное) минимально. Звери не боятся и спокойно перемещаются там, где легче найти корм. По сути, так и должно быть на заповедной территории, - рассказал Александр Каянкин.
Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», островную популяцию изюбрей (подвид благородного оленя), как и других копытных, на Ольхоне пришлось восстанавливать искусственно: в годы Великой Отечественной войны этих зверей массово добывали для нужд фронта. А в конце прошлого века – из-за недостатка инспекторского состава и, как следствие, недостаточной охраны процветало браконьерство. Сейчас у посетителей Прибайкальского национального парка снова есть возможность любоваться лесными красавцами.
На Ольхоне олени перестали бояться автодороги
Общество, Фото:
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