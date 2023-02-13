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Улица в пригороде Улан-Удэ утопает в мусоре

Улица в пригороде Улан-Удэ утопает в мусоре
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Его уже почти месяц не вывозят из-за гололёда

Жильцы домов на улице Братьев Власевских в иволгинском селе Сотниково заявили в местной группе «Иволга-инфо.24/7», что мусор оттуда не вывозят уже четвёртую неделю. Люди поинтересовались, в чём причина.

Диспетчер компании ООО «Чистый двор», ответственной за вывоз отходов, пояснила:  улица находится на возвышенности и из-за гололёда  и накатов туда не может добраться техника. Заявку на подсыпку дороги в МАУ «Иволга» подали ещё в январе.

- Как только произведут подсыпку, сразу проедем по всей улице и заберём, – заверили в ООО «Чистый двор».

Пока же на улице организовали три точки сбора отходов, куда можно самостоятельно принести мешки с мусором.

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