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Видео: Бурятские авиапожарные готовятся к «огненному сезону»

Видео: Бурятские авиапожарные готовятся к «огненному сезону»
Общество,  Фото:ФБУ "Авиалесоохрана"
Воздушные тренировки включают обязательное выполнение спусков с вертолёта и прыжков с самолёта

В аэропорту «Шушенское» в Красноярском крае проходят всероссийские сборы парашютистов-десантников Авиалесоохраны. Это единственные в стране профессионалы для тушения лесных пожаров в бездорожных и бескрайних труднодоступных и удалённых районах.

Февраль – это ключевое время для парашютистов-десантников авиалесоохраны Бурятии и авиалесоохраны других регионов России. Именно в это время инструкторы (командиры) региональных парашютно-десантных пожарных служб проходят федеральную проверку годности к руководству «лесным спецназом» и получают право на подготовку регионального авиапожарного отряда к «огненному» сезону.

Многоцелевые тренировки и проверки проходит также представитель парашютно-десантной пожарной службы Бурятской Авиалесоохраны (входящей в состав АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны лесов») – инструктор Алексей Смышляев.

Вместе с остальными участниками сборов он сдаёт нормативы по физической подготовке, экзамены по тактике и технике тушения лесных пожаров, аварийно-спасательной подготовке, радиосвязи, ориентированию на местности, навыкам выживания в экстремальных условиях и участвуют в воздушных тренировках.



- Воздушные тренировки включают обязательное выполнение пяти спусков на спусковом устройстве с высоты 20-40 метров с вертолёта Ми-8 МТВ-1 и 12 прыжков со спецпарашютом «Лесник-3» и парашютом «Альфа-Комбат» в заданные точки с самолёта Ан-2. Прыжки с парашютом выполняются в специальном снаряжении парашютиста-пожарного, обеспечивающего защиту при приземлении на деревья и плавучесть при приземлении на водоёмы, - сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

После завершения всероссийских тренировок и сборов Алексей Смышляев вернётся в Бурятию и начнёт подготовку к пожароопасному сезону парашютистов-десантников региональной авиалесоохраны.

Справка:

Парашютисты и десантники Авиалесоохраны буквально «спускаются с небес» в районы действия пожаров при помощи парашютов (с бортов самолётов) и специальных шнуров (с бортов вертолётов). Эта борьба с огнём крайне сложна и опасна, она относится к наивысшему 4 классу опасности труда, вместе с работой космонавтов и шахтёров.

Площадь лесного фонда России составляет более 1 миллиарда 100 млн га. Более 90% лесов располагается на удалённых и труднодоступных территориях, где нет дорожной сети. На долю Бурятии приходится более 27 млн га лесов, из которых более 25 млн 200 тыс га находятся в труднодоступных и удаленных районах. Тушение пожаров там, где нет дорог, обеспечивают парашютисты-десантники Авиалесоохраны преимущественно ручным способом с помощью ранцевых огнетушителей, топоров-мотыг, лопат и бензопил.

Всего в 2022 году в лесном фонде Российской Федерации ликвидировано более 11,2 тысяч лесных пожаров, в том числе в Бурятии - более 330 пожаров. Кроме тушения пожаров в своём регионе, парашютисты-десантники из Бурятии оказали действенную помощь в стабилизации обстановки в Красноярском крае и Республике Саха (Якутия).


авиалесоохрана

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