Его разберут из-за потепления
В связи с потеплением завтра, 14 февраля, в Улан-Удэ начнут комплексный демонтаж новогоднего городка на площади Советов. Об этом сообщили в комитете городского хозяйства.
- На этой неделе температура воздуха в дневное время достигнет отметки в минус три градуса, что может спровоцировать резкое таяние льда и создать угрозу безопасности жителей города. Поэтому мы оперативно приступаем к демонтажу городка, - сообщил заместитель председателя комитета городского хозяйства по благоустройству Игорь Мункуев.
Рабочие разберут деревянную горку, главную ёлку и демонтируют световое оборудование. Все сосны с демонтированной ели будут переработаны.
Все работы по демонтажу будут завершены до конца этой недели.
Горожан просят быть осторожными при посещении площади Советов во время демонтажа городка.
Как сообщал «Байкал-Daily», этой зимой власти Улан-Удэ впервые отказались от масштабных работ на площади Советов. Торги стоимостью 8,5 миллионов рублей на возведение ледового городка были отменены. Сэкономленные деньги направили на поддержку участников спецоперации. На площади появились лишь горки и главная ёлка, каркас у которых многоразовый и которые использовали в прошлые годы. Кроме того, ещё не один год послужит «звёздное небо». Также ряд городских предприятий за свои деньги изготовили ледяные скульптуры.
В Улан-Удэ начнут демонтировать главный ледовый городок
Общество, Фото:
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