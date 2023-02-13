Улан-удэнцы повально теряют варежки в обогревателях для рук у ледового городка

Для них даже завели специальную коробку













Чаще всего обогревателями пользуются маленькие жители бурятской столицы. В основном дети в процессе и лишаются рукавиц и перчаток. Найти их можно в самом первом павильоне на территории городка, где находится администратор зимней горки.



Для варежек-«потеряшек» даже завели специальную коробку с соответствующей надписью. Сами обогреватели, кстати, отвечают всем требованиям безопасности, поэтому улан-удэнцы не рискуют обжечься.



- Одновременно согреть руки у специального вентилятора одновременно могут шесть человек. Ограничений по времени использования нет, – рассказали в пресс-службе администрации Улан-Удэ.