Улан-удэнцы повально теряют варежки в обогревателях для рук у ледового городка

Для них даже завели специальную коробку
Сотрудники МБУ «Горсвет» каждый день достают варежки и перчатки из специальных обогревателей
для рук, которые появились возле новогоднего городка на площади Советов этой зимой. Там установили сразу два таких устройства
– все желающие благодаря им могут отогреться после катания на горках.
Чаще всего обогревателями пользуются маленькие жители бурятской столицы. В основном дети в процессе и лишаются рукавиц и перчаток. Найти их можно в самом первом павильоне на территории городка, где находится администратор зимней горки.
Для варежек-«потеряшек» даже завели специальную коробку с соответствующей надписью. Сами обогреватели, кстати, отвечают всем требованиям безопасности, поэтому улан-удэнцы не рискуют обжечься.
- Одновременно согреть руки у специального вентилятора одновременно могут шесть человек. Ограничений по времени использования нет, – рассказали в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
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