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Улан-удэнцы повально теряют варежки в обогревателях для рук у ледового городка

Улан-удэнцы повально теряют варежки в обогревателях для рук у ледового городка
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
Для них даже завели специальную коробку 

Сотрудники МБУ «Горсвет» каждый день достают варежки и перчатки из специальных обогревателей для рук, которые появились возле новогоднего городка на площади Советов этой зимой. Там установили сразу два таких устройства – все желающие благодаря им могут отогреться после катания на горках.



Чаще всего обогревателями пользуются маленькие жители бурятской столицы. В основном дети в процессе и лишаются рукавиц и перчаток. Найти их можно в самом первом павильоне на территории городка, где находится администратор зимней горки.

Для варежек-«потеряшек» даже завели специальную коробку с соответствующей надписью. Сами обогреватели, кстати, отвечают всем требованиям безопасности, поэтому улан-удэнцы не рискуют обжечься. 

- Одновременно согреть руки у специального вентилятора одновременно могут шесть человек. Ограничений по времени использования нет, – рассказали в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
ледовый городок

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