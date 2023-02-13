В Бурятии ветерана труда поздравили с 90-летием

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Юбилей отметил житель Кяхтинского района



В Кяхтинском районе Бурятии поздравили юбиляра. Сергей Жамсаевич Мункуев родился 12 февраля 1933 года в селе Бургултай Закаменского района. В его семье было 5 братьев, Сергей был третьим.



- В 1938 году мой отец Жамсо Гомбоевич окончил коммунистические курсы в городе Москва и работал до начала войны бухгалтером в колхозе «Большевик». С началом войны папу призвали, и он ушёл на фронт. Наша семья так больше его и не видела. Он погиб в 1942 году, похоронен в городе Архангельск. Моя мама Цыпил Батуевна работала в колхозе «Большевик», трудилась во имя Победы над фашизмом и одна растила и поднимала пятерых сыновей, умерла в 1985 году, прожив долгую жизнь, - вспоминает ветеран труда.



По информации пресс-служба министерства социальной защиты РБ, в 1944 году Сергей Жамсаевич окончил 4 класса, с ранних лет работал в колхозе имени Ленина. В 1973 году принят чабаном в колхоз «Михайловский», проработал там до выхода на заслуженный отдых. Имеет много почётных грамот, звание «Ветеран труда».



- Сергей Жамсаевич вместе с супругой Хандой Батуевной родили и воспитали 3 детей. Супруга после продолжительной болезни умерла в 1989 году. Проживал с семьёй сына Баира Мункуева в городе Закаменск, а в 2003 году переехал в город Кяхта к младшей дочери Светлане Ямпиловой. В 2015 году Сергей Жамсаевич получил удостоверение «Дети войны». В настоящее время у Сергея Жамсаевича 10 внуков и 12 правнуков. Желаем Сергею Жамсаевичу долголетия и благополучия, - рассказала начальник отдела социальной защиты по Кяхтинскому району Ирина Сафронова.



