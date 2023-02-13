Республику на соревнованиях представляют именитые спортсмены
В Улан-Удэ с 13 по 14 февраля проходит чемпионат Восточного военного округа по гиревому спорту и военно-прикладному спорту «рывок гири». Соревнования проводятся региональном центре единоборств «Патриот».
В чемпионате принимают участие более 100 военнослужащих воинских частей и соединений объединений ВВО, дислоцированных на территории Забайкальского, Приморского и Хабаровского краёв, Амурской и Сахалинской областей, а также Бурятии. Военные борются за лидерство в 11 весовых категориях от 63 до 100 кг: 7 весовых категорий у мужчин и 4 весовые у женщин.
- Стоит отметить, что среди участников будут как новички, так и уже именитые спортсмены. В частности, трёхкратный чемпион и рекордсмен мира, многократный чемпион международных кубков и турниров, чемпионатов России, и Вооружённых сил старший лейтенант Андрей Рассадин, двукратные чемпионы мира младший сержант Сергей Каргин и рядовой Дмитрий Коломин, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Предстоящий чемпионат станет отборочным на чемпионат Вооружённых сил Российской Федерации, который пройдёт в Москве в октябре текущего года.
В Бурятии стартовал чемпионат ВВО по гиревому спорту
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