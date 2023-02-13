Спортсмены республики завоевали 16 медалей
Бурятия на прошлой неделе принимала три окружных соревнования. Одно из них – первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет.
За звание лучших в региональном центре единоборств «Патриот» соревновались команды Приморского и Хабаровского краёв, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Забайкальского края, Якутии и Бурятии.
В медальном зачёте на I месте сборная Бурятии, ей удалось завоевать 16 медалей: 6 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых. Следом идут команды Хабаровского и Приморского краёв.
Как сообщили в министерстве спорта РБ, у победителей первенства Игоря Гайсина, Рашида Омарова, Степана Степанова, Солдатовой Валерии, Анастасии Лебедевой и Виктории Непомнящих есть все шансы попасть в национальную сборную. Им предстоит ещё один главный старт – первенство страны по дзюдо, который пройдёт в Екатеринбурге с 18 по 20 марта.
Дзюдоисты Бурятии стали первыми на первенстве ДФО
Общество, Фото:
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