Людмила Воронцова стала второй на международном турнире в Марокко
Представительница Бурятии Людмила Воронцова завоевала серебряную медаль международного турнира по боксу на призы короля Марокко Мухаммеда VI серии «Золотой пояс». В финале весовой категории до 57 килограммов спортсменка уступила сопернице из Казахстана Карине Ибрагимовой.
- Для спортсменов из Бурятии эта медаль вторая. Ранее бронзовым призёром стала Наталья Шадрина, - сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки РБ.
Отметим, турнир в Марокко, проходивший под эгидой международной ассоциации бокса IBA, стал первым за длительное время, где российские спортсмены выступали не в нейтральном статусе, а за Россию и под флагом своей страны.
Боксана из Бурятии стала призёром серии «Золотой пояс»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В торжественном мероприятии приняло участие около 600 человек
Юбилей отметил житель Кяхтинского района
Спортсмены республики завоевали 16 медалей
Республику на соревнованиях представляют именитые спортсмены
Людмила Воронцова стала второй на международном турнире в Марокко
Состоится конкурс на лучшее семейное фото в нацкостюмах
Они разведут костёр для сжигания негатива
Запланирована масштабная реконструкция тепломагистрали
Горожане опасаются вербовок и всяческих провокаций
Им срочно потребовалась медицинская помощь
В ближайшие дни резких погодных изменений не ожидается
Сергей Сахалин назвал столицу Бурятии «ухоженным и приятным городом»
В учебных, спортивных и культурных учреждениях поручили усилить меры безопасности
Его уже почти месяц не вывозят из-за гололёда
В городе под конец зимы затеяли реконструкцию тепломагистрали