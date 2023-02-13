В торжественном мероприятии приняло участие около 600 человек
10 февраля в столице Бурятии состоялось торжественное открытие Года педагога и наставника города Улан-Удэ в культурно-досуговом центре «Рассвет». На открытие были приглашены около 600 человек: учителя, директора школ, ветераны и воспитатели детских садов. Также приглашёнными гостями стали главы комитета по социальной и молодёжной политике города, министерства образования РБ, министерства здравоохранения республики и комитета по социальной политике Народного Хурала.
По информации пресс-службы министерства образования РБ, в концертной программе выступили творческие коллективы Улан-Удэ: образцовый ансамбль песни и танца «Саран туяа», студия «Pioneer», ансамбль «Веснушки». Также педагогов поздравили ассоциация молодых педагогов города Улан-Удэ и воспитанники детского сада №51.
- Председатель городского комитета по образованию Татьяна Митрофанова торжественно передала символ Года педагога и наставника – пеликана – министру образования и науки РБ Валерию Позднякову, как старт открытия тематического года, - сообщили в комитете по образованию Улан-Удэ.
В Улан-Удэ открыт Год педагога и наставника
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