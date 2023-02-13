В Улан-Удэ дети боятся ходить в школу из-за собак

Они заполонили ДНТ на Левобережье
Жителей ДНТ «Дружба», которое находится на Левом берегу в Улан-Удэ, одолели собаки. Недавно люди пожаловались на агрессивных животных в вайбер-чате по отлову беспризорных животных в Советском районе.
- Примите, пожалуйста, меры, – обратилась к отловщикам одна из местных жительниц. – Невозможно из дома выйти – кругом собаки. Дети боятся в школу идти.
Заявку уже приняли. Жители бурятской столицы массово жаловались
на злобных псов неделю назад. Они атаковали детей на станции «Дивизионная» и у дома № 7 на улице Ермаковская, в самом центре города. А со стороны лодочной станции на левом берегу Уды обнаружили «целое собачье шоссе».
- Оно протоптано по льду на правый берег в сторону набережной. Свора крупных собак – четыре особи – лежала на левом берегу реки, – сообщили ранее улан-удэнцы.
Они заполонили ДНТ на Левобережье
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